総檜造りの“千人風呂”も！ 観光列車・サフィール踊り子号で下田温泉へ

伊豆半島の南側、都心から少し足を延ばせば辿り着く、青い海と温泉で愛されてきた下田。観光列車・サフィール踊り子号の人気や移住者の増加も相まって、美食を中心にニューカルチャーが躍進中。新たな下田の魅力を楽しんで。

新旧の魅力が交差する、伊豆の南国リゾート

気候が温暖で、熱海や伊東などメジャーな温泉地が点在する温泉天国・伊豆半島。その半島を、海の景観を楽しみながら南下すると現れるのが下田だ。蓮台寺温泉や観音温泉など、たっぷりの湯量を誇る5つの温泉地があり、エメラルドグリーンの海と白い砂浜、新鮮な海の幸と、旅人を誘う最強のラインナップが揃っている。

都心から特急で2時間30分ほど。車でも3時間ほどと、サッと行ける時短リゾートではないけれど、道中を含め、ゆっくりゆったり旅時間を満喫するにはうってつけ。

黒船来航で開国の舞台となった港町には、なまこ壁や石造りの建物が残り、小川沿いの柳並木など、古き良き下田を味わえるノスタルジックなスポットが点在している。さらに注目は、移住者と地元の人が協力し合い、町の新たな魅力を発信する飲食店が続々登場していること。変わらない温泉地の良さと、人々が集う新スポットでの発見や美味しいものを求め、“今”の下田へ出かけてみよう。

下田の温泉文化を今に伝える老舗旅館

2人部屋の一例。床の間や欄干、天井など伝統的な和室で、部屋ごとに造りが異なる。

1867年創業。緑豊かな2000坪の敷地に建つ、創業以来増築を重ねた館内は、廊下を歩いているだけで旅気分が高まる。じゃぶじゃぶと注がれる源泉掛け流しの温泉は、浴槽はもちろん、壁や天井など全てが木造。女性専用の大浴場もゆったりしたスペース。全15室（洋室は別館） 1泊2食付き2名1室 \39,900〜（6/21以降は素泊まりのみ）

information

金谷旅館

下田市河内114-2 TEL. 0558-22-0325 チェックイン15:00 チェックアウト10:00 アクセス/伊豆急行線蓮台寺駅より徒歩4分。

贅沢なゆったり空間が魅力。サフィール踊り子で快適旅

最大6名利用可の個室。ソファでゆったり（特急券・グリーン券のほか個室料金が必要）。

下田への旅をさらに盛り上げてくれると人気なのが、サフィール踊り子号。全車両に天窓が設けられ、車窓からリゾート感たっぷりの海景色を満喫できる。カフェテリアでは、中国料理店『美虎』が監修した限定メニューやスイーツも楽しめる。グループ旅ならちょっと奮発して、カフェをイメージした個室をリザーブしても。

information

サフィール踊り子

全車両グリーン席の指定席で予約マスト。1か月前の10時から予約可能で、えきねっと、指定席券売機、みどりの窓口で対応。個室はえきねっとでは予約不可。食事はサフィールPayで事前予約が必須。

行く時期で魅力が変わる、定番の観光スポット

夕刻のペリーロード。

いにしえの下田に触れるなら欠かせないペリーロード。伊豆石造りの蔵や古民家を使ったカフェなどが並ぶ、400mほどの石畳。伊豆急下田駅から徒歩15分。景勝地・爪木崎も訪れたいスポット。周辺は自然公園で、この時期は約300万本群生する野水仙が見頃。1月31日まで水仙まつりを開催。駅からバスで15分。