定番からフレーバーまで！濃厚「ベイクドチーズケーキ」のレシピ集

今年のバレンタインは「ベイクドチーズケーキ」に注目してみませんか。濃厚・どっしりした満足感はベイクドチーズケーキならではの魅力♪ 今回は王道レシピに加え、ブルーベリーや抹茶など多彩なフレーバーを厳選してご紹介。大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぜひ作ってみてください！材料4つ！バスクチーズケーキ

クリームチーズ、グラニュー糖、卵、生クリームを混ぜて焼くだけで、極上の「バスクチーズケーキ」が完成します。ポイントは250℃の高温で一気に焼き上げること！ 表面の香ばしい焦げ目と、中のとろ〜りとしたなめらかな食感で、ひと口食べると感動すること間違いなし。





濃厚なチーズ生地に自家製塩キャラメルを練り込んだ、大人な「塩キャラメルバスクチーズケーキ」。焦がしキャラメルのほろ苦さと絶妙な塩気が、チーズのコクを最大限に引き立てます。



しっかり冷やしてバニラアイスを添えれば、贅沢な味わいが口の中でとろけ合いますよ♪ ワインやブランデーとも好相性です。本格的なのに混ぜて焼くだけで作れるので、特別な日のデザートにぜひどうぞ。

塩キャラメルバスクチーズケーキ｜Instagram（@yucha_patisserie）ブルーベリーチーズケーキ

香ばしいクランブルを上下にたっぷりと敷き詰めた、贅沢な「ブルーベリーチーズケーキ」。ザクッとした食感と、なめらかで濃厚なチーズ生地のコントラストがたまりません。ブルーベリーの甘酸っぱさで、さっぱりといただけます♪



華やかな見た目で作るのが難しそうですが、実は意外と簡単！ 大切な人へのバレンタインや手土産などにプレゼントすると、褒められること間違いなしです。

ブルーベリーチーズケーキ｜Instagram（@yucha_patisserie）抹茶ミルキーNYチーズケーキ出典：https://www.instagram.com

まるで生チョコのような口溶けの「抹茶ミルキーNYチーズケーキ」をご紹介。ホワイトチョコを練り込んだ濃厚な生地を湯煎焼きし、ねっとりクリーミーに仕上げています。トップにマスカルポーネクリームを盛れば、お店のような華やかな見た目に♪



しっかり冷やして、口の中でゆっくりとろける味わいを楽しみましょう。抹茶の濃さは調整できるので、自分好みの味を見つけてみてくださいね！

抹茶ミルキーNYチーズケーキ｜Instagram（@mariii1520）紅茶のチーズケーキ出典：https://www.instagram.com

チョコが苦手な方へのバレンタインの贈り物としてもぴったりな「紅茶のチーズケーキ」。茶葉をそのまま練り込むことで、香り高い大人の味わいに仕上がります。



作り方は材料を順番に混ぜて焼くだけなので、驚くほど簡単！ 甘さ控えめでくどくなく、「もうひと口……」と手が伸びるおいしさです。一晩寝かせると味が馴染んでより濃厚に。紅茶やワインと一緒に、香り豊かなティータイムをお楽しみください。

紅茶のチーズケーキ｜Instagram（@nanano_ibukuro）

濃厚・どっしり食感がたまらない♪

低温でじっくり焼き上げることで、密度が高く濃厚な生地に仕上がる「ベイクドチーズケーキ」。フォークを入れた瞬間に感じる、どっしりとした重厚感が魅力です♪



王道もおいしいですが、キャラメルや紅茶など、多彩なフレーバーでも楽しめます。今年のバレンタインは混ぜて焼くだけのベイクドチーズケーキで特別なティータイムを過ごしませんか？