【スシロー】サク山チョコ次郎とコラボしたチョコスイーツはウマ確でしょ。バレンタインシーズン限定

スシローは、発売から10周年を迎えた「サク山チョコ次郎」とコラボしたチョコスイーツ2種類を期間限定で販売します。

提供期間は2016年1月28日から2月15日までです。なお、期間中であっても販売予定数に達し次第、販売終了となります。

人気の「カタラーナ」もコラボ

専属パティシエがスイーツを開発・販売しているスシローカフェ部は、バレンタインシーズンに向けたスイーツとして、人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボしたチョコスイーツを2種類販売します。

また、コラボスイーツの販売と同時に、フォトキャンペーンも開催します。期間中（1月28日から2月15日まで）にスシロー公式XまたはInstagramをフォローし、2種類のコラボスイーツのどちらかと一緒に写真を撮り、「#チョコジローにゾッコン」とハッシュタグを付けたうえで、写真をXまたはInstagramに投稿します。その中から抽選で10名に「サク山チョコ次郎コラボ限定 オチョもだち認定グッズ」が当たります。

・チョコジローのワッフルボウル

ココアワッフルのボウルに、チョコアイスやチョコソース、ハート型のミニチョコレートなどをたっぷり盛り付け、さらに主役のチョコジローをトッピング。チョコが恋しくなるバレンタインにこそ味わいたい、まさにチョコづくしのスイーツです。

価格は360円から。

ただし、販売期間内でも予定総数24.3万食が完売し次第、終了となります。

・チョコジローカタラーナタルト

スシローの定番人気ナンバーワンスイーツ「カタラーナ」が「チョコジローカタラーナタルト」となって登場。ミルクとカカオ両方の風味がしっかりと感じられるチョコレートと練乳味のムース、そして食感のアクセントになるクッキーを重ねた濃厚なスイーツです。

価格は270円から。

ただし、販売期間内でも予定総数36万食が完売し次第、終了となります。

チョコジローカタラーナタルトの袋の裏面には、サク山チョコ次郎の唇のイラストが描かれています。

口に当てればだれでもサク山チョコ次郎になれちゃいます！

ぜひ、フォトキャンペーンにも活用してください。

いずれの商品も、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。

各店舗の販売状況や価格はアプリまたはHPで確認できます。

また、期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります。

※価格はすべて税込です。店舗によって価格が異なります。

東京バーゲンマニア編集部