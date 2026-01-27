MEMEMEの“さらツヤ髪”体験♡新・スムースブーストシリーズが登場！

花王のハイプレミアムヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」から、待望の新シリーズ「スムースブーストシリーズ」が2026年3月28日（土）に発売されます（※2月9日より一部オンラインショップで先行発売）。これまでの“簡単ケア×ワクワク感”はそのままに、毛先まで軽やかに弾む“さらツヤ髪”へ導く新ラインアップが仲間入り。くせやうねりにアプローチするシャンプー＆トリートメント、アウトバスやスタイリングアイテムまで揃い、髪も気分も弾む“ブーストケア体験”をかなえます♡

さらツヤ髪へ導く「スムースブースト」ラインナップ



“スムースブーストシリーズ”は、シャンプー／トリートメント／アウトバス・スタイリングアイテムの合計5品で構成され、毛先まで軽やかで弾むようなツヤ髪へ導きます。

ミーミーミー スムースブーストシャンプー（本体400ml／つめかえ320ml）

アミノ酸系洗浄成分2配合でモコモコ泡立ち＆すっきり洗い上げつつ、うるおいをキープ。ビタミン・ミネラル美髪MIX成分3やさらツヤブースト美容液成分α*1でツヤを付与します。

*1 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ユーカリ葉エキス、乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール

ミーミーミー スムースブーストトリートメント（本体400ml／つめかえ320ml）

花王独自“爆なじみ処方”で髪内部まで浸透、うねりも伸ばして扱いやすい髪に導きます。

どちらもサルフェートフリー／合成着色料フリーでやさしい処方です。

Anuaがリニューアル♡ドクダミシリーズが進化、毎日使えるスージングケアへ

洗い流さないケア＆スタイリングで1日中さらツヤ♡

ミーミーミー シャワーヴェールトリートメント（180ml）

ロングプッシュスプレーでお風呂上がりにムラなく塗布。熱・摩擦ダメージ補修や寝ぐせ防止効果◎で、翌朝もさらさら指通りが続きます。

ミーミーミー スムースブーストオイル（60ml）

夜のケアや朝のスタイリングに。ベタつかずツヤ感UP！手肌にも使えるマルチ仕様です。

ミーミーミー さらツヤエフェクターミスト（100ml）

日中の浮き毛やからまりを抑え、手ぐしだけでまとまる“エフェクト”のようなさらツヤ髪へ。ノンガスで持ち運びにも便利。

香りはロゼスパークリングを基調に、インバスはアンバー、アウトバスはネモフィラで軽やかで弾ける“気分が弾む”体験を演出♪

“MEMEME”が提案するブーストケア体験

「MEMEME（ミーミーミー）」は、“PLAY! ME 〈毎日過去最高のわたしを楽しもう〉”をブランドコンセプトに、感情ニーズに基づくヘアケア体験を提案するハイプレミアムブランド。

今回の“スムースブーストシリーズ”は、さらツヤ髪を手軽に、そしてワクワク感のある使用感でかなえることで、若年層を中心に自分らしい髪のおしゃれや気分を高めるケア体験へと誘います。

トレンドの“さらさらでツヤのある仕上がり”を目指す人にぴったりの新ラインです♡

さらツヤ髪で毎日をもっとキラリ♡



「MEMEME スムースブーストシリーズ」は、2026年3月28日（土）全国発売（※2月9日より一部オンラインショップで先行発売）。シャンプー、トリートメント、シャワーヴェール、オイル、ミストと幅広いアイテムを揃え、毛先まで軽く弾むさらツヤ髪を毎日のケアで実感できます♡ ロゼスパークリングを基調に香る弾ける香りも魅力。髪の扱いやすさと“気分ブースト”を両立させ、毎日のスタイリングがもっと楽しくなりそうですね♪