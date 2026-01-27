【マック】マックフライポテト＆ドリンクが無料でＬサイズに！1月30日まで「ひるまック」限定で実施中。

マクドナルドは、1月26日から1月30日限定で、平日お昼限定のランチセット「ひるまック」の「マックフライポテト」と「ドリンク」をそれぞれMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを実施しています。

5日間限定でお得キャンペーン！

期間中は、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズが、それぞれ無料でLサイズにサイズアップできます。

「ひるまック」は、平日ランチタイム限定で人気の定番バーガー5種のセットが最大70円おトクな600円台で楽しめるランチセット。

人気商品の「ビッグマック」をはじめ、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「てりやきマックバーガー」、「フィレオフィッシュ」の定番セットメニューを600円〜680円で提供しています。

通常、マックフライポテトとドリンクのサイズアップは100円（各50円）の追加料金が発生するところ、無料でLサイズへ変更できるのは嬉しい......！

一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗）とデリバリーサービスでは「ひるまック」を実施していません。

一部ドリンクは変更対象外です。

東京バーゲンマニア編集部