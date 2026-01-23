ÂçÃ«¡¢2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¡¡Âç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥é¥ó¥¯
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¤ÎMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï22Æü¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì100¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ºòµ¨ºÆ³«¤·¤¿ÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤Î³èÌö¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Èà¤·¤«¤Ê¤·¤¨¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢3°Ì¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¥¦¥£¥Ã¥È¤Ç¡¢¾å°Ì3¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏWS¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤¬13°Ì¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤¬77°Ì¤À¤Ã¤¿¡£