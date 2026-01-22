『大阪万博』で話題の「人間洗濯機」が東京に 庄司智春が体験「気持ティ〜」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの藤本美貴夫妻が22日、東京・池袋のレーベンサロン池袋の『ミライ人間洗濯機』お披露目イベントに参加した。
【写真】安定の仲良しっぷり！笑顔で手を降る藤本美貴＆庄司智春
『ミライ人間洗濯機』は、昨年4月から10月に大阪で開催された『2025大阪・関西万博』で注目を集めた「大阪ヘアケアパビリオン」で展示された入るだけで全身が洗える入浴マシン。1970年の『大阪万博』で未来の夢として描かれた『人間洗濯機』の進化系となっている。
イベントでは実際に庄司が入浴することに。マシンに入ってミストを浴び、庄司は「さわってみると、すでにツルツル！」と絶賛し、「めちゃくちゃ気持ちいい。全てを洗い流してくれる感じですよ」と満喫した。入浴後は「気持ティ〜」と持ちギャグの「ミキティ〜」とセルフパロディして会場はやや笑いだった。「これはみんなに体験してもらいたい！未来ってスゴい。生きてきてよかった」と庄司は呼びかけていた。
23日から一般体験会の抽選申し込みが開始される。
【写真】安定の仲良しっぷり！笑顔で手を降る藤本美貴＆庄司智春
『ミライ人間洗濯機』は、昨年4月から10月に大阪で開催された『2025大阪・関西万博』で注目を集めた「大阪ヘアケアパビリオン」で展示された入るだけで全身が洗える入浴マシン。1970年の『大阪万博』で未来の夢として描かれた『人間洗濯機』の進化系となっている。
23日から一般体験会の抽選申し込みが開始される。