【ポケモン】「ポケパーク カントー」、カビゴンのポップコーンボックス発売決定！
【ポケパーク カントー】 2月5日 開業予定
よみうりランドは、2月5日に開業を予定している屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、フード「カビゴンポップコーン」の情報を公開した。
「カビゴンポップコーン」で展開されるのは、バーベキュー風味とミルクキャラメル風味の2種類。加えて、カビゴンが立体的にデザインされたポップコーンボックスとのセット販売も行なわれる。
「ポケパーク カントー」公式Xでは、ポップコーンボックスの画像も公開されている。
□「カビゴンポップコーン」
カビゴンポップコーンでは、バーベキュー風味とミルクキャラメル風味の2種類を販売するよ。ポップコーンボックスとのセットもあるよ！
