【ポケパーク カントー】 2月5日 開業予定

よみうりランドは、2月5日に開業を予定している屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、フード「カビゴンポップコーン」の情報を公開した。

「カビゴンポップコーン」で展開されるのは、バーベキュー風味とミルクキャラメル風味の2種類。加えて、カビゴンが立体的にデザインされたポップコーンボックスとのセット販売も行なわれる。

「ポケパーク カントー」公式Xでは、ポップコーンボックスの画像も公開されている。

□「カビゴンポップコーン」

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。