この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI解説チャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【月1500円の神コスパ】ChatGPT新プラン「Go」日本上陸！無料プランの10倍使えて何ができる？」と題した動画を公開。OpenAIがAIチャット「ChatGPT」の新たなサブスクリプションプラン「Go」を日本国内で提供開始したことについて解説した。



「Go」は、これまでインドなどで展開されていた低価格プランで、日本では月額1500円で提供される。これは、既存の「Plus」（月額3000円）と「Pro」（月額3万円）に加わる、3番目の個人向け有料プランとなる。



「Go」プランの最大の特徴は、無料プランと比較して大幅に機能が強化されている点だ。メッセージ数、ファイルアップロード、画像生成の利用上限が無料プランの10倍に拡大される。使用できるAIモデルは、最新の「GPT-5.2」をベースにした軽量高速版「GPT-5.2 Instant」となる。また、一度に記憶・処理できる情報量を示すコンテキストウィンドウも、無料プランの16Kから2倍の32Kに増強され、より長い会話や大きなファイルの処理が可能になる。



さらに、無料プランでは利用できなかった機能も解放される。オリジナルのChatGPTを作成・共有できる「GPTs」や、スマホのカメラや画面共有を通じてリアルタイムで映像を見ながら会話・分析ができる「動画対応の音声モード」などが利用可能予定だ。ただし、Plusプランで利用できる、より長く思考する上位モデル「GPT-5.2 Thinking」は「Go」プランでは使用できない。



なお、OpenAIは2026年1月17日に、ChatGPTの無料プランとGoプランに対し、将来的に広告を導入する予定であると発表している。ただし、広告はChatGPTの応答に影響を与えることはなく、会話データが広告主に共有・販売されることもないとしている。現時点でPlus以上の有料プランに広告が表示される予定はない。



月額1500円で利用できる「Go」プランは、無料プランの利用制限に物足りなさを感じていたユーザーや、より高度な機能を求めていたもののPlusプランの価格にためらっていたユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。