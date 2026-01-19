ライフスタイルや個性に合わせて

ステランティス・ジャパンは、ジープ・ラングラーを自分好みにカスタマイズできるプログラム『メイク・マイ・ラングラー（Make My Wrangler）』を、2月23日までの期間限定で実施している。

本プログラムでは、ボディカラーやトップ、ホイールなどを自由に組み合わせることで、ライフスタイルや個性に合わせた特別なラングラーを実現することができる。



『メイク・マイ・ラングラー』の概要は以下のとおり。

まず、以下の2台からグレードを選択する。

・ジープ・ラングラー・アンリミテッド・サハラ

・ジープ・ラングラー・アンリミテッド・ルビコン

次に、ボディカラーを選択する。定番の『ブラック』、『ブライトホワイト』、『ファイヤクラッカーレッド』、『グラナイトクリスタルメタリック』に加え、ブランド誕生の1941年に由来するミリタリーグリーンの『’41』や、限定車で登場したオレンジ色の『ホセ』、鮮やかなグリーンが印象的な『モヒート！』など、個性豊かな13色が用意される。

追加可能なオプション

さらに、オプションを追加することができる。 共通オプション、グレード専用オプションは以下のとおり。

〇トップ（共通）

・スカイワンタッチパワートップ

・モーパー製サンライダーフリップトップ&ハードトップ



本プログラムで成約した方にプレゼントされるジープ85周年記念キーチェーン。 ジステランティス・ジャパン

〇アンリミテッド・サハラ専用オプション

・モーパー製パフォーマンスサテンブラックグリル

・18インチペインテッドグレーホイール

〇アンリミテッド・ルビコン専用オプション

・ルビコン・アピアランスパッケージ

（ボディ同色オーバーフェンダー、ハードトップ）

・17インチブラックアクセントホイール

〇本プログラム特別オプション：ラプター塗装

・フロントバンパー（上下カバー含む）

・リアバンパー

・前後左右オーバーフェンダー

・左右ドアミラー

・左右サイドステップ（アンリミテッド・サハラのみ）

・左右ロックレール（アンリミテッド・ルビコンのみ）

ラプター塗装は、高耐久ウレタン塗料を使用し、表面にザラつきのある質感を持たせることで傷や凹みに強く、過酷な環境下でも塗装面を保護するもの。さらに、防錆、防水、耐紫外線性能を備え、ジープならではのタフさを一層際立たせる。

13色のボディカラーとオプション装備によって、アンリミテッド・サハラでは120通り、アンリミテッド・ルビコンでは112通りのパターンが設定可能。多彩な組み合わせで、理想の１台を実現できる。

なお公式サイトでは、3Dコンフィグレーターを使ったシミュレーションが可能。また、本プログラムで成約した方には、ジープ85周年記念キーチェーンがプレゼントされる。