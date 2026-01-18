＜アラフォー、レス＞旦那と夜の時間がなくて…でももう40代、諦めた方がいいの？
夫婦になったとしても、お互いに忙しかったり、疲れていたりすると、スキンシップの時間が取れないこともあるでしょう。それが長く続くとセックスレスと認識し、今後に不安を感じて悩むことも。ママスタコミュニティのあるママからは、こんな相談がありました。
『結婚して10年、今3ヶ月レスです。性欲をむき出しにするのが嫌らしく、旦那が私を求めてきたことはなく、ただ子どもは欲しいということで、妊活のときだけは積極的でした。あまりにも興味を持たれないことが辛く、何度も話し合いをして、ギリギリレスにならない程度の頻度を保っていましたが、とうとうなくなりそうです。
今回の原因はお互いが多忙なことです。私は夜勤専属で週4〜5パートに出ており、旦那も副業のために夜は子どもを寝かしつけた後に作業をしていて、常に寝不足。全く時間が合わせられないわけではないですが、仮に私が求めても旦那が寝不足で疲れていて、断るには十分すぎるほどの状況です』
結婚して10年の投稿者さんは、ここ3ヶ月、旦那さんとはレスの状態です。もともと旦那さんは性欲が強くないそうですが、お互いの仕事の都合もあり、今はますます睡眠が優先されている状況のようです。
『今は諦めの気持ちが半分くらいあります。本音を言うと、せめて触れ合う時間を作るとか、たった1度でいいから、旦那から求めてくれるようなことがあったらよかったのにとは思います。でももう41歳ですから、完全に諦めて夫婦生活を卒業した方が健全でしょうか？』
何度も夫婦で話し合いをしてきたそうですが、投稿者さんもここ最近はレスの関係を受け入れ、「卒業」も考えているようです。旦那さんの性格や今の生活スタイルを考えると、そのような決断も一つなのかもしれません。でも投稿者さんとしては、旦那さんと触れ合う時間を作りたい気持ちは残っています。身体的なことだけでなく、精神的なつながりを求める気持ちもあるのかもしれませんね。
女性として見られていないような寂しさ
『私も投稿者さんみたいに思っていた時期があったよ。自分に対して異性としての魅力を感じなくなってしまったのかなという寂しさとか、以前は愛おしそうに私を見てきたり、手を握ったりしたのに、そういうのもなくなって寂しかった。レスは性欲だけの話ではなく、心の部分に満たされないところが出てきて、とても辛い。でも相手からは性欲オバケみたいな目で見られて、さらに辛いよね』
投稿者さんと同じようにレスになったママからは、寂しさを感じたとのコメントがありました。異性として見られなくなったのではないかという不安が出たり、以前のような優しさを旦那さんから感じられなくなったりするのかもしれません。心の中にぽっかりと穴があいたような気持ちになるのではないでしょうか。また性欲があることを、相手からネガティブに受け止められてしまうケースもあり、それも辛さを増幅させてしまうのでしょう。
旦那さん側の気持ちは？
『うちは40代後半の夫婦。投稿者さんとは逆で、旦那が諦めてくれない。もうこの歳で対応するのが苦痛で仕方ない。自分が性的なことをしたり、対象に見られたりするのが気持ち悪いとすら思っている。旦那さんも同じようなことを思っているのかもね』
40代後半のママからは、旦那さんの気持ちについての意見が寄せられています。このママは性的な対象に見られることを苦痛に感じているそうです。体力的なこともあるのかもしれませんが、年齢も影響して、性的なことからは離れたいという思いが強いようですね。投稿者さんの旦那さんも、同じような気持ちを持っているのかもしれません。
夫婦で食事やデートをしてみて！
『投稿者さんに対しての愛情が薄れているようで寂しく感じるなら、お互いに休みを合わせてデートに出かけるのはどう？ 身体の関係がなくても、2人で結婚前のように子どもなしで出かけて大切にされた気分を味わえたら、投稿者さんの気持ちも落ち着くかもしれない。旦那も何か気持ちの変化があるかもよ』
『2人だけでお茶を飲んだり、話したりする時間を増やすのはどうかな？ 旦那さんは投稿者さんが我慢してくれているのはわかっているから、あまりガツガツしないで寄り添う姿勢が見られたら、たまには応えようかなと思えるものかも』
投稿者さんは性的な関係を持ちたい気持ちがある一方で、ただスキンシップをとったり、旦那さんと2人で過ごしたりしたい気持ちもあるのかもしれません。今は仕事の都合で2人の時間が取れずにいますが、日中に時間を作り食事や買い物に行ってみてはどうでしょう。旦那さんも2人で過ごす時間のなかで、投稿者さんの魅力を再確認するかもしれません。
あえて「卒業宣言」しなくていいのでは？
『ただ疲れていてできないだけじゃないかと思った。仲がよくても、疲れで旦那さんは辛いんだと思うわ。子どもが大きくなって余裕ができたら、また気分も変わってくるよ。別に卒業と決めてしまわなくてもいいと思う』
『なんだかんだ、私も完全レスになるのは寂しいし。だから投稿者さんも、わざわざ卒業なんてしなくていいんじゃない？』
もう夫婦のスキンシップは諦めた方がいいのか？ と悩んでいる投稿者さん。「卒業」という言葉を使っていますが、もし気持ちを卒業だと切り替えてしまったら、今後旦那さんとの性的な関係が完全になくなってしまうのではないでしょうか。今は旦那さんも仕事を優先していて身体的な疲れもあり、なかなか投稿者さんの希望を叶えるのは難しそうです。でもこの生活スタイルが変わり、夜の時間が作れるようなタイミングがきたら、旦那さんの気持ちが変わる可能性もありますよね。投稿者さんは40代に入ったばかり、まだまだ結婚生活は続きます。今の時点で卒業と決めるのではなく、もう少し様子を見てもよいのではないでしょうか。