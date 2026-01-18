政府専用機の役割とは？

各国には、安全保障の観点から、政府要人の移動のために政府が管理している航空機があります。これを政府専用機といいます。日本国政府の場合、皇族や政府要人の輸送、在外自国民の保護などに使用される航空機が該当し、双発エンジンの大型旅客機として知られるボーイング777-300ERがベース機として使用されています。

【さすが政府専用機…】これが、要人機のとして戦闘機にエスコートされる様子です（映像）

同機は航空自衛隊が管理・運航を行っています。真っ白な機体に流れるような赤いライン、そして「自衛隊一大きな日の丸」ともいわれる国籍マーク（ラウンデル）を尾翼に掲げている点が大きな特徴です。正式には「日本国政府専用機」と呼称されます。

日本が政府専用機の運用を開始したのは1992年で、他国と比べると比較的最近といえます。それまでは、JAL（日本航空）の特別機が外国訪問などのたびに使用されていましたが、1970年代以降に相次いだハイジャック事件への懸念や、国際化のさらなる進展に対応するため、各国の例にならい導入されることとなりました。なお、導入当初の機体は「ジャンボ機」ことボーイング747でした。

日本の政府専用機は、主務機と副務機の2機体制で運用されています。要人輸送の際には、必ず2機セットで運用することが基本的なルールとなっています。

これは、1機が訪問国でトラブルなどに見舞われた場合でも、もう1機が随伴していれば、そちらに乗り換えることで予定を遅延させることなく輸送任務を継続できるためです。

なお、政府専用機導入当初から、本来は要人を搭乗させる主務機、随行する副務機、さらに基地で待機し非常時に備える代替機の3機体制での運用が望ましいという意見もたびたび出されています。しかし現状では、予算などの制約もあり、2機体制が維持されています。

ちなみに、皇族と首相などの政府要人の予定が重複した場合には、皇族が優先されるケースが多く、その場合、2026年現在ではANA（全日空）の特別機が首相などに割り当てられます。

ただし、皇族の海外訪問と総理大臣の海外訪問の目的地や日程が重なった際に、それぞれ1機ずつ、予備機なしで政府専用機が使用された例もあります。1999年に行われたヨルダン国王フセイン1世の国葬がその例です。

この際はヨルダン王室との友好関係を考慮し、天皇皇后両陛下の名代ではなく、天皇皇后両陛下（現・上皇・上皇后）が出席するとともに、政府の長である首相（当時は小渕恵三氏）も参列する必要がありました。そのため、双方が主務機扱いとなるという異例の運用が行われました。

また、政府専用機は要人輸送だけでなく、緊急時の邦人輸送や物資輸送にも活用されています。2021年には、アフガニスタン情勢悪化に伴う邦人輸送のため、隣国パキスタンに派遣されました。さらに2023年には、トルコ・シリア地震の発生を受け、現地で活動する国際緊急援助隊医療チーム向けの資材などをトルコへ輸送した実績もあります。

政府専用機を運行している組織は？

では、この政府専用機を運用しているのはどのような部隊なのでしょうか。実際に政府専用機を運航しているのは、航空自衛隊千歳基地に所在する「特別航空輸送隊」という部隊です。



政府専用機のパイロットはもちろん自衛官（画像：防衛省）



航空自衛隊の所属機として運用されているため、パイロットが航空自衛官であるのはもちろんですが、特筆すべき点は、機内で接客やアテンドを担当する客室乗務員も航空自衛官であることです。

皇族や政府要人に対する接遇、重量・重心位置の管理、緊急事態発生時における搭乗者の安全確保はもちろん、長時間フライトが多いため、食事や飲み物の提供といった業務まで、すべて航空自衛隊員が担当しています。

彼らは、皇族や政府要人に対応するにふさわしい接遇を行えるよう、民間航空会社で専門的な講習を受け、一流の客室乗務員として任務にあたっているといわれています。

政府専用機の機内は、貴賓室、秘書官室、会議室、事務室などに区画されており、随行員用の座席や一般席も設けられています。

内装は一般的な民間航空会社のビジネスクラス相当で、アメニティグッズには航空自衛隊のロゴが入った特注品が用意されています。2019年まで使用されていたボーイング747ベースの旧政府専用機では、防音性能が十分とはいえず、機内での会話には大きな声が必要だったともいわれていますが、現行の政府専用機ではその点も改善され、より快適に過ごせるようになっています。

なお、機体整備や運航支援、機内食のケータリングなどのサポート業務はANAが担当しています。以前はJALがこの業務を担っていましたが、2019年の機種転換に際し、ボーイング777の運用実績が豊富であることなどから、ANAに変更されました。

政府による正式名称は「日本国政府専用機」、自衛隊における制式名称は「特別輸送機」です。英語表記では「Japanese Air Force One（ジャパン・エアフォース・ワン）」と呼ばれます。「エアフォース・ワン」といえば、アメリカ大統領専用機のコールサインとして知られていますが、アメリカと日本ではその運用方法が大きく異なります。

アメリカの大統領専用機は、大統領の移動を公私問わず支援し、例えば休暇での移動にも使用されます。一方、日本の政府専用機は、総理大臣や皇族の公式な移動に限って使用されます。大統領専用機が「大統領専用」であるのに対し、日本の政府専用機はあくまで「政府専用」であり、より広い枠組みで運用されているのです。

とはいえ、日本の政府専用機を最も多く利用しているのは、日本国の総理大臣であることは間違いないでしょう。各国との難しい外交交渉を行うため、世界を飛び回る総理大臣にとって、政府専用機の機内だけでも、少しでもリラックスできる空の旅となることを願いたいものです。