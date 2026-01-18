「小5で一人暮らし」「21歳でがん宣告」…過酷な人生を歩んだ34歳女性が、“生きる場所”を見つけるまで
3歳から芸能の世界に足を踏み入れ、現在も夜職と兼業で舞台女優として活動する小夏つむぎさん（34歳・@tsumugikonatsu）。小学5年生で一人暮らし、21歳では直腸癌を経験した。だが激動を駆け抜けた彼女は、「個別のイベントよりも、人生そのものが辛かったですね」と微笑む。彼女はなぜ、それでも舞台を続けるのか。半生に迫った。
※本記事は小夏つむぎさんの体験や思いを、インタビューをもとに編集・構成したものです。語られている内容には、当時の記憶や受け止め方が反映されています。
◆3歳で芸能界へ。小5で始まった東京での一人暮らし
――幼い頃から芸能をやられていて、いわゆるお母様はステージママだったと伺いました。
小夏つむぎ：そうですね。3歳からいろいろな端役をやっていて、小2のとき、猿岩石のマネージャーさんに声をかけていただき、本格的に事務所に所属することになりました。その後、小5の終わりから芸能活動のため東京で一人暮らしをして……という感じです。最初のほうはオーディションにもなかなか引っかからず、連敗でした。
――それほど熱心に芸能活動をしていると、学校にもあまり通えないですよね。
小夏つむぎ：はい、居住地は広島、兵庫、岡山、東京と移っていくのですが、オーディションがあるときは学校を休まなければなりません。小5のときに初舞台を踏むのですが、大阪での舞台だったので、稽古や本番のために岡山県に引っ越し、通っていました。特に地方に住んでいるときは、なかなかそうした芸能中心の生活が理解されず、いじめられたこともあります。
また、中学受験をして東京の女子校に入学したのですが、そこは20名弱のクラスメートが3年間ずっと一緒にいる環境で。ある日、いじめられている友人を庇ったら、翌日からその友人も含めて多くの女子からシカトされたりもしました。
◆母と兄からの虐待…家族と離れて感じた安らぎ
――小学生で東京で一人暮らしというのも、なかなかたいへんではありませんか。
小夏つむぎ：母がちょくちょく様子を見に来てくれていましたが、小学生ではあまりない体験ですよね。ただ正直な話、家族と離れてホッとする部分もありました。
――と、いいますと？
小夏つむぎ：あとになって自覚したのですが、私の中では、7歳上の兄から性的な被害を受けていたんです。記憶では、3歳くらいからだと思います。兄は私が5歳のときに中学受験をして兵庫県に引っ越します。ほどなくして、父も仕事の関係で兵庫県へ移動しました。少しのあいだ、私と母は2人でいたのですが、私の記憶の中に強く残る母は気性が激しい女性で、髪を引っ張るとか殴るのは当たり前でした。あるときは、兄に向かってハサミを投げて刺さってしまうなど、いわゆる虐待と呼んで大げさでない行為がありました。家族といる時間は、あまり心が休まるものではなかったんです。
◆16歳で背負わされた「父の延命」という残酷な決断
――お兄さんからの性被害は暗い影を落としそうですね。
小夏つむぎ：当時は明確に自覚しませんでしたが、きっとそうだと思います。夜に寝ているときに、いつの間にかされていたり、「痴漢ごっこしようよ」と遊びの体で誘われることもありました。私が高校入学直後くらいまで、断続的に続いたと思います。私は性的なことに目覚めるのが遅かったものの、得も言われぬ不快な感じはずっとありました。
別件ですが、母が雇っていた従業員からの被害にも遭っています。自宅が母の事務所も兼ねていたので、従業員の出入りがあり、当時いじめが原因で不登校だった私との接触もあったのです。
そうした経緯から、現在でもなお背中を壁につけていないと眠れなくなってしまいました。あるいは、一人暮らしで誰もいない部屋なのに物音にビクビクしたりすることもあります。
