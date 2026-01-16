¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤­»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆþ¹ñ´ÉÍý¤Î¸·³Ê²½¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¡ªÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö¶¯À©Âàµî¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î°Ü½»Àè¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤Ç¡¢¥Ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£

µÜÏÆ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¤Ø¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡Ö¥Ó¥¶¤ÏÂç»ö¡×¤È¶¯Ä´¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÇÆþ¹ñ¤·¡¢ÂÚºß´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¶áÎÙ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¤·¤ÆºÆÆþ¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÚºß´ü´Ö¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ó¥¶¥é¥ó¡×¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²áµî¤ÎÏÃ¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥¿¥¤¤ÎÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ïµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¶¥é¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿ÍÊª¤ÏÆþ¹ñµñÈÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£

µ¬À©¶¯²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÈ¿¥¤äÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿³ºº¤¬¸·³Ê²½¡£µÜÏÆ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÑÈË¤Ê½ÐÆþ¹ñÍúÎò¤äÇ¯´Ö150Æü°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÂÚºß¡¢µ¢¹ñÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔ½ê»ý¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¹ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹çË¡Åª¤ËÄ¹´üÂÚºß¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡¢¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ê¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥êー¥È¡Ë¤ä¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È¥Ó¥¶¤ò¼ç¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È¥Ó¥¶¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬50ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Î¶ä¹Ô¤Ë80Ëü¥Ðー¥Ä¡ÊÌó360Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¡Ö·Ü¤¬Àè¤«Íñ¤¬Àè¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¡¢¼èÆÀ¤Ë¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£

¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶áÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¸þ¤±¤ÎDTV¡Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Ï¼èÆÀÈñÍÑ¤¬°Â¤¯¡¢°ì¸«Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢µÜÏÆ»á¤Ï¡ÖDTV¥Ó¥¶¤ÏÁ´Á³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£²áµî¤Ë¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ó¥¶¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤¬¡¢¸å¤Ë¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ìµñÈÝ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢°Â°×¤Ê¥Ó¥¶¤¬¾­ÍèÅª¤ËÀµµ¬¥Ó¥¶¼èÆÀ¤ÎÂ­¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£

µÜÏÆ»á¤Ï¡¢¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÀË¤·¤à¤³¤È¤Ç¾­ÍèÅª¤ÊÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤äÆþ¹ñµñÈÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£ÆÃ¤ËÇ¯Îð¤¬50ºÐ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¼êÂ³¤­¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤­¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸°ìÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

海外不動産投資家の宮崎さき氏が警鐘「その米ドル、紙切れ同然です」旧紙幣が世界で拒否される真の理由

 海外不動産投資家の宮崎さき氏が警鐘「脳みそがハックされ続ける」スマホ依存という※仕組みの罠※

 海外不動産投資家の宮崎さき氏が解説!ベネズエラ崩壊と米軍介入、その裏に潜む「世界最大の油田」をめぐる地政学リスクとは

