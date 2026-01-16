¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡ª¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
É´²ßÅ¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤Ê¿¹(¥¢¥½¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×
¢£¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤Ç12Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ä¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤·¤°¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿´Ì¤ä¥Ý¡¼¥Á¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï9¼ï12¾¦ÉÊ¡£¤«¤ï¤¤¤¤´Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤Ê¿¹(¥¢¥½¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(19¸ÄÆþ2592±ß)¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÊñÁõ¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤ÎÀîÊÕ¤Î¤Ò¤È¤È¤(¥Ê¥Ã¥Ä¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(9¸ÄÆþ1836±ß)¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ä¥Ø¡¼¥¼¥ë¥é¥Æ¤Ê¤É¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬ÀîÊÕ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤Ï¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¿¤Á¤ÎÁ¥½Ð(2¼ï¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(11¸ÄÆþ1620±ß)¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£´Ì¥±¡¼¥¹¤ÏÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥Ñ¥Ñ¤È¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¿¤Á¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÌë¤Î³¤¤ÇÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Î»Ñ¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£´Ì¤Ï³¸¤¬ÊÒ³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤Î¿åÍ·¤Ó(¥Ñ¥Õ ¥¤¥ó ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(5¸ÄÆþ918±ß)¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊñÁõ»æ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¡£¤³¤Á¤é¤â´Ì¤ÎÉ½ÌÌ¤ÈÆâÂ¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ßÃì¾õ¤Î´Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÄ«¤ÈÌë(2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(8¸ÄÆþ1998±ß)¡£¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤È¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÄ«¤ÈÌë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿´Ì¤Ë¡¢¥ê¥ó¥´¥ó¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Ê¤é¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤·¤¤Î·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤·¤¥Ý¡¼¥Á(2¼ï¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(8¸ÄÆþ1980±ß)¡£¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¾®ÂÞ¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ý¡¼¥Á(2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹)¡×(5¸ÄÆþ1760±ß)¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Î2¼ïÆþ¤ê¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤ÏÎ¢ÌÌ¤¬¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢É´²ßÅ¹¤ä±Ø¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¤È¤Ó¤é´Ì(2¼ï¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È)¡×(14¸ÄÆþ3996±ß)¤Ï¡¢´Ì¤Î¾å¤Ë¤â³¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¦ÌÌ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2¼ï¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¥Ý¡¼¥Á¡×(23¥°¥é¥àÆþ1650±ß)¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼Ä´¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤Î·¿²¡¤·¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ï¥¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£郄Åç²°¸ÂÄê¤ÏÇò¡¢¶áÅ´É´²ßÅ¹¸ÂÄê¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¡¢»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¸ÂÄê¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥é¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¢£¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·ºî¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È8¾¦ÉÊ
¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉ½¸½¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó meets ¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡£¡Ö¤¯¤µ¤¿¤¤¤×¡¦¤Û¤Î¤ª¥¿¥¤¥×´Ì ·×80¥°¥é¥à(³Æ40¥°¥é¥à)¡×(1944±ß)¤Ï¡¢¤¯¤µ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥Õ¥·¥®¥À¥Í¤È¤½¤Î¿Ê²½·Á¡¢¥Õ¥·¥®¥½¥¦¡¢¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡¢¤Û¤Î¤ª¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥Ò¥È¥«¥²¤È¤½¤Î¿Ê²½·Á¥ê¥¶¡¼¥É¡¢¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿´ÌÆþ¤ê¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤º¥¿¥¤¥×¡¦¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×´Ì·×80¥°¥é¥à(³Æ40¥°¥é¥à)¡×(1944±ß)¤Ï¡¢¤ß¤º¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤È¤½¤Î¿Ê²½·Á¥«¥á¡¼¥ë¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥Ô¥Á¥å¡¼¤Î¿Ê²½·Á¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥é¥¤¥Á¥å¥¦¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(¥Ý¥±¥â¥ó½¸¹ç)¡×(6¸ÄÆþ1512±ß)¤È¡¢¿·¤·¤¯Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(¥á¥¿¥â¥ó)¡×(6¸ÄÆþ1512±ß)¤Î2¼ï¡£°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤Ë¥á¥¿¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó´Ì¥»¥Ã¥È¡×(8¸ÄÆþ2160±ß)¤Ë¤Ï¥Û¥¦¥¨¥óÃÏÊý¤Î¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¡¢¥°¥é¡¼¥É¥ó¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¦¥¶¤È¥·¥ó¥ª¥¦ÃÏÊý¤Î¥Ç¥£¥¢¥ë¥¬¡¢¥Ñ¥ë¥¥¢¡¢¥®¥é¥Æ¥£¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿8¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á(¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º)¡×(8¸ÄÆþ1980±ß)¤Ï¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤È¤½¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¤ä¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡¢¥Ë¥ó¥Õ¥£¥¢¤¿¤Á¤òÉ½Î¢¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¡£Ãæ¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤âËèÆü»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥× ¥Ö¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹92¥°¥é¥à(16Ëç)¡×(2160±ß)¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥«¥«¥ª70¡ó¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î4¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥Ö¥Ã¥¯·¿¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥× ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×(10¸ÄÆþ1620±ß)¤Ï¡¢¡È¤Ç¤ó¤¡É¤é¤·¤¯¡¢¥³¡¼¥éÌ£¤È¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥åÌ£¤Î¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥×¥é¥¹¥ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¡¢¥Ç¥Ç¥ó¥Í¤Ê¤É¤Î¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â£¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¿Í¤ä¼«Ê¬ÍÑ¤ËÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
