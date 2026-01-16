¡Ö°Û¿§¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¡×ËÌ³¤Æ»¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤è¤ê½Ð¸½¡Ä¤Ê¤¼¡© AIRDO¡Ö2¶è´Ö¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï½é¤Ç¤¹¡×¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢AIRDO¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢¡ÖÈ¡´Û¡Á¼¯»ùÅçÀþ¡×¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¡´Û¶õ¹Á¤È¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÍã°Û¿§¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡Û
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎJTB¤¬´ë²è¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ç¡¢2±ýÉü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½éÊØ¤È¤Ê¤ë13Æü¤ÎADO9251ÊØ¡ÊÈ¡´Û¢ª¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë¤Ï125¿Í¤¬Åë¾è¤·¡¢¤½¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÊØ¤È¤Ê¤ëADO9252ÊØ¤Ë¤Ï66¿Í¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢ADO9252ÊØ¤ÎÈ¡´Û¶õ¹ÁÅþÃå»þ¤Ë¤Ï¡¢AIRDO¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ù¥¢¡¦¥É¥¥¡×¤Ë¤è¤ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤¬¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾èµÒ¤Ë¤ÏÈ¡´Û¾¦¹©²ñµÄ½ê¤«¤é¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
