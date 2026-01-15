[SHY]ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¿ä¤·¥á¥ó¸õÊäÂ¿¿ô!¤Ä¤ÐÃË¤«¤éÊ¿¶ÑÇ¯Îð16ºÐ¤Î¿·¥°¥ëー¥×1/28¥Ç¥Ó¥åー
¥Üー¥¤¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPOCKET PANiC¡×¤È¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¡£¤½¤ÎÎ¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16ºÐ¤Î9¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× ¡ÖSHY(¥·¥ã¥¤)¡× ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤É¤³¤«¾È¤ì²°¤Ç½é¡¹¤·¤¤9Ì¾¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤«¤é¡¦À¸¿åÎÇÌé¤µ¤ó¡¦ÏÆÎ¶¿¿¤µ¤ó¡¦²Ï¹çÉ·²í¤µ¤ó¡¦¾¾¸¶Íµ±¤µ¤ó¡¦¿·°æÌºÀ¶¤µ¤ó¤Î5Ì¾¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶Ã¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿·ëÀ®ÈëÏÃ¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð
À¸¿åÎÇÌé
SHOZU RYOYA
»°½Å¸©½Ð¿È
2011/03/01À¸¤Þ¤ì154cm¡¦B·¿
¼ñÌ£/ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¦Éþ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯
ÏÆÎ¶¿¿
WAKI RYUMA
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
2009/02/04À¸¤Þ¤ì¡¦164cm¡¦B·¿
¼ñÌ£/ÆÃµ»¡§¥¥ã¥ó¥×¡¦¾®Æ°Êª»ô°éÈÎÇä¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²Ï¹çÉ·²í
KAWAI HYUGA
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È
2008/07/02À¸¤Þ¤ì¡¦167cm¡¦AB·¿
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¼ê¤ò°®¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¼ê¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡¦¤ª³¨ÉÁ¤
¾¾¸¶Íµ±
MATSUBARA YUKI
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È
2007/04/04À¸¤Þ¤ì¡¦166cm¡¦A·¿
¼ñÌ£/ÆÃµ»¡§Âîµå¡¦»¨³ØÈäÏª
¿·°æÌºÀ¶
ARAI RYOSEI
´ôÉì¸©½Ð¿È
2009/03/11À¸¤Þ¤ì¡¦176cm¡¦O·¿
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¥µ¥Ã¥«ー
SHY¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¡©
－¤Þ¤º¤Ï¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿9¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¡ÖPOCKET PANiC¡×¤È¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
－È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¿§¡¹¤È¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÆ¡¡²Æ¹ç½É¤ÎÂÎ°é´Û¤ÇÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ÄÀµÄ¾¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹çÂÎÈ¯É½¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿·°æ¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹çÂÎ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦!?¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
－²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÈÀ¸¿å¤µ¤ó¤Ï¡©
²Ï¹ç¡¡¤â¤È¤â¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢SHY¤Î·ëÀ®¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¿å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£9¿Í¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¥¤¥áー¥¸¤â¡¢¤¹¤°¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ä
¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿
－¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ï¡©
¾¾¸¶¡¡´ò¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¥°¥ëー¥×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
²Ï¹ç¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
－¸õÊäÀ¸»þÂå¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÆ¡¡¸õÊäÀ¸»þÂå¤Ç¤Ï¼«¸ÊPR²ñ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤È¯¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
9¿Í¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤È¤Ï¡©
－SHY¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
²Ï¹ç¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¾¾¸¶¡¡ËÍ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡£Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸¿å¡¡SHY¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ªÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·°æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë
¤´¤á¤ó¤ÊSHYÅ°Äì²òÀâ
²¦Æ»¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¡¢¤Ç¤â¿¼¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£SHY¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×Å°Äì²òÀâ¥¾ー¥ó¤Ç¤¹¡£
－¥Æー¥Þ¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤¹°ìÊâ¡£Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ï¹ç¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ë¥·¥ã¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¿å¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤Ï¡¢¾È¤ì±£¤·¤·¤Ä¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤à´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ç¤â¡¢Í§¾ð¤Ç¤â¡¢Æ´¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¿·°æ¡¡ËÍ¤ÎÃ´Åö¥Ñー¥È¤Ç¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Î¡ÖÍ¦µ¤½Ð¤·¤Æº£ÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¡£¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Á°¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾¸¶¡¡²¦Æ»·Ï¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÉôÊ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¸¶¡¡Îø°¦¥½¥ó¥°¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤±¤ë¡¢ËÍ¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¡ª¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê
¥·¥ã¥¤¸«¤»¥Ýー¥º¤È¤Ï¡©
－²Ä°¦¤¤¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÆóÅáÎ®¡£9¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¹½À®Èþ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸¿å¡¡¾È¤ì¤ÆÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¸«¤»¡×¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
²Ï¹ç¡¡¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È²£¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢9¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥®¥å¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤Þ¤¿°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¸¶¡¡¤¢¤È¥À¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼êÀè¤Þ¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
－¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¡©´û¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ï¹ç¡¡9¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¡£²Î³ä¤ê¤¬¸ÄÀ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬SHY¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÆ¡¡ËÍ¤Ï²Î¤¤½Ð¤·¤ÈÄù¤á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·°æ¡¡¹â²»¤Î¥Ñー¥È¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÆ¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¢¤êÆ»¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤È¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ï¹ç¡¡³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£SNS¤Ç¤ÎÆü¾ï¸À¸ì²½¤¬´û¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ½Õ¡ßSHY¡ß´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ
³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥ÞÉ÷
－¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¿·°æ¡¡³Ø¹»¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿·ÆþÀ¸¤Î¸«³Ø²ñ¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÆ¡¡¼Â¤Ï¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¡¢²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â±ÇÁü¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
－º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿4Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È¡ª
ÏÆ¢ÍÊ÷Âç³®¤µ¤ó¡¡ËÜÊª¤ÎÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡£²ñ¤¦¤ÈÀäÂÐ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¢ÍÀî¸¶²íÅÍ¤µ¤ó¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¼Â¤Ï²Ä°¦¤¤¡£É½¾ð´ÉÍý¤¬Å·ºÍ¤Ç¤¹¡£
ÏÆ¢Í°ÂÉô½ØÂÀ¤µ¤ó¡¡Ãæ3¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢ÏÃ¤¹¤ÈµÞ¤ËÇ¯Áê±þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾¾¸¶¢ÍÀçÇÈ¼·À±¤µ¤ó¡¡¶âÈ±¤ÇÇÉ¼ê¤À¤±¤ÉÄ¶¥·¥ã¥¤¡£¹¥¤¤ÊÏÃÂê¤À¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Åì³¤½Ð¿È4Ì¾¤Ë¤è¤ë
ÃÏ¸µ°¦¥Èー¥¯ßÚÎö
－°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î²Ï¹ç¤µ¤ó¤È¾¾¸¶¤µ¤ó¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¤ÎÀ¸¿å¤µ¤ó¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î¿·°æ¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²Ï¹ç¡¡ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÂ¢²¦»³Äº¾å¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤Ç¤¹¡£Ìë·Ê¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¥ì¥¤¡ª
¾¾¸¶¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¡£Ì¾¸Å²°¤ÏÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸¿å¡¡»°½Å¸©¤Ã¤Æ¼Â¤Ï±£¤ì¤¿¥éー¥á¥ó¸©¡£¤ª´«¤á¤Ï»ÍÆü»Ô¤Ê¤É¸©Æâ34Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥éー¥á¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î¥È¥ó¥Æ¥¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÀï¹ñÉð¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤á¤°¤Ã¤Æ¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´Ø¥ö¸¶¤ÏÆÃ¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
－ºÇ¸å¤Ë¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡£
²Ï¹ç¡¡¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¾¸¶¡¡À¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÀ®Ä¹¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
ÏÆ¡¡SNS¤Çµ¤·Ú¤ËSHY¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
À¸¿å¡¡¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿·°æ¡¡¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤Î¿¶¤ê¤òÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
Ê¿¶ÑÇ¯Îð16ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖSHY¡×¤Î³§¤µ¤ó¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ïー¥É¤ò¡ÖSHY¡×¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¡£¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¡¢¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡õÃ¯¤â¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
¤½¤³¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ý¤º¤µ¤ß¤ä¤¹¤¯¤ÆSNS¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢»×¤ï¤º¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖSHY¡×¤é¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¡£
¤³¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
Information
¤´¤á¤ó¤ÊSHY
1/28(¿å)¥ê¥êー¥¹
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
TRAK-0244/4,800±ß
CD
1.¤´¤á¤ó¤ÊSHY
2.¥·¥ã¥¤¤Ê¤Á¤å¤Ã(¥Ïー¥È)
3.Ì´¤¬º£¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç
Blu-ray
1.POCKET PANiC¡ßÊ÷ÏÆ2MAN LIVE～¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê～@harevutai
2.¤´¤á¤ó¤ÊSHY Music Video & Making Video
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
TRAK-0246/1,200±ß
1.¤´¤á¤ó¤ÊSHY
2.¥·¥ã¥¤¤Ê¤Á¤å¤Ã(¥Ïー¥È)
3.Ì´¤¬º£¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¿¶ÑÇ¯Îð16ºÐ¤Î9¿ÍÁÈ¡£2025Ç¯9·î10Æü¥Ç¥Ó¥åー¤Î¡ÖPOCKET PANiC¡×¤È¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¡ÖSHY¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆâµ¤¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤ä¤ÊÃæ¤Ë[S]prit¡áº²¤È[H]ope¡á´õË¾¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë[Y]outh¡á¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡£
¡ÖPOCKET PANiC¡×¤È¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ä¤ÐÃËYOUTH¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿9Ì¾¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó1Ç¯´Ö¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÄ¶²»ÇÈ¡×¤¬Ì©Ãå¡£9·î23Æü¤Ëharevutai¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2MAN LIVE¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏSOLD OUT¡£
¡ÚInstagram¡Û
https://www.instagram.com/shy_info_
¡ÚX¡Û
https://x.com/shy_info_
¡ÚYouTube¡Û
https://www.youtube.com/@info_shy
¡ÚWeb¡Û
https://shy-tsubasa.jp