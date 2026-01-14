10»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï642±ß¹â¤Î5Ëü4191±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬267.40±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡14Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ642.42±ß¡Ê1.20¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü4191.58±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1086¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï451¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï61¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò267.40±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬159.64±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬70.19±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬42.95±ß¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¤¬19.39±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï109.1±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬19.05±ß¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¤¬9.63±ß¡¢¥È¥è¥¿ <7203>¤¬8.19±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬2.34±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ25¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÀºÌ©µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¹Û¶È¡¢µ¡³£¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬4ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò267.40±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬159.64±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬70.19±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬42.95±ß¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¤¬19.39±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï109.1±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬19.05±ß¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¤¬9.63±ß¡¢¥È¥è¥¿ <7203>¤¬8.19±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬2.34±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ25¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÀºÌ©µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¹Û¶È¡¢µ¡³£¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬4ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹