ØMIが、1月28日発売のEP『THE FUSION』を発売に先駆けて1月26日に配信リリースする。

前作『ANSWER..』から約4年ぶりとなる同作品は、さまざまなキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造するプロジェクト“THE FUSION”の集大成だ。既発の「Purple Pill feat. SKY-HI」、「Feel Gold feat. 山下智久」、「To be feat. 三浦大知」に加え、「THE FUSION」、「LASTING FOREVER」の計5曲が収録される。あわせて特典絵柄も公開となった。

楽曲「THE FUSION」は、さまざまな困難や逆境を乗り越え積み上げてきたキャリアへの自信や、高みを目指し続ける様を表現した楽曲だ。既存の価値観や枠にとらわれることなく、さまざまな要素を融合させながら前進していく意志が、”THE FUSIONプロジェクト”を象徴するかのような力強い1曲となっている。

また、「LASTING FOREVER」は永遠ではないとわかっていても“終わりが来ないでほしい”と願う気持ちを繊細に描いた楽曲。確かに存在した温もりや記憶が心の中で輝き続けることをバラードで表現した、切なくも心を温めるような1曲だ。

（文＝リアルサウンド編集部）