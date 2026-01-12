実は日本は“新車が世界一安い国”だった！

最近、国産車・輸入車を問わず、新車価格が高騰しているという話をよく耳にします。果たしてこの価格は適正なのでしょうか。それとも国際的にみると、まだ価格が抑えられているといえるのでしょうか。

例えば、2025年暮れに発売になったばかりのトヨタの新型「RAV4」は、450〜490万円という価格設定ですが、2000年に発売された2代目RAV4は159万8000円〜229万3000円でした。RAV4を比較のサンプルとすると、新車の価格は約25年で2倍以上に上昇しています。

ちなみに、総務省が発表する消費者物価指数（2020年を100とする基準）では、2000年当時の指数は97.2で、2024年は109.5で、物価は25年間で12.3ポイントしか上昇していません。25年で2倍という価格アップは、全体的な物価上昇を大きく超えるものと言えるでしょう。

では同じ新型RAV4は、海外ではいくらで販売されているのでしょうか。例えば、新型RAV4のアメリカでの価格は3万1900ドル〜4万3300ドルです。これは1ドル156円として換算すると、約498万円〜675万円になります。もちろん、細かな装備類などは日本仕様とアメリカ仕様で異なっていますが、それでも日本では同じRAV4を、アメリカよりも安く買うことができるようです。

同様に、今度は日本とアメリカ、タイの3か国を比較してみます。タイではまだ新型RAV4が発売となっていないため、こちらについては2026年現在3か国で販売中の「カローラクロス」で価格を比較します。

まず、日本でのカローラクロスの価格は276万円〜368万9000円です。それに対して、アメリカでの価格は2万4935ドル〜3万3330ドル（1ドル156円として約389万円〜520万円）。そしてタイの価格は99万9000バーツ〜120万4000バーツ（1バーツ5円計算で、約501万円〜604万円）となっています。3地域を比較すると、タイの価格が群を抜いて高く、そしてアメリカよりも日本で買うほうが安いという結果になりました。

このように海外での日本車の価格を比べると、新車価格の高騰は日本だけではなく、海外でも起こっていることがわかります。ちなみに、国際金融情報センターが2018年に発表した「世界の物価比較」には、乗用車の項目があります。これによると、日本とアメリカの乗用車の価格はあまり変わらず、アセアンが最も高い水準。上記の比較と、ほぼ傾向が一致します。

価格高騰も“納得のワケ”とは

ではなぜ、近年クルマの価格が高くなっているのでしょうか。それは2000年代のクルマに比べて、2026年現在の最新のクルマの方が、圧倒的に高性能で高機能になっているからです。



2000年にフルモデルチェンジした2代目「RAV4」（画像：トヨタ）



2000年に登場した2代目RAV4と比べると、現行の6代目RAV4は衝突被害軽減ブレーキ（いわゆる自動ブレーキ）をはじめ、バックカメラや各部のセンサーなどの安全・運転支援機能が充実し、標準装備化されています。加えて、2代目ではナビやオーディオ程度だったインフォテイメントシステムにも、通信機能やソフトフェアの拡張プログラムなどが盛り込まれ、飛躍的な進化を果たしているのです。

さらに走る・曲がる・止まるといった、見えない部分の基本性能にも大きな差があります。まず2000年時点のRAV4のパワートレインには、現行型にあるハイブリッド仕様の設定はありません。さらに、2代目RAV4のエンジンは排気量2Lで最高出力は152ps、燃費は当時の10・15モード測定数値で14.0km/Lでしたが、対する最新のRAV4は最高出力がシステム総合で240ps、燃費はより厳しい計測手法であるWLTCモードで22.5km/Lと、パワーも燃費も圧倒しています。

こうした機能の充実や性能アップは、当然ながら価格に跳ね返っています。クルマの進化が新車価格の高騰につながっていると言っていいでしょう。

つまり「日本の新車は高すぎる」ということはなく、国産メーカーはむしろ、日本では海外よりも頑張って新車を安く売っていることになります。そして、新車高騰の根本的な要因は、以前に比べてクルマが飛躍的に高性能・高機能になったことだと言えるのです。

とはいえ、もし「どうしても安くクルマを手に入れたい」と思うのであれば、車格を下げてみるのも手です。現在の新車はひとつ下のクラスのモデルでも、かつての上級モデル並みの性能を備えていることがあります。性能や機能の充実より、お財布への優しさを重視するのであれば、これも賢い選択でしょう。