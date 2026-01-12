「自覚症状がないからこわい…」実はNGな“コーヒーの飲み方”。眠れなくなるだけじゃなかった
コーヒーと言えば、あの芳醇な香りや、シャキッと集中力がアップする感覚がありますよね。「生活になくてはならないもの」になっている場合も多いと思います。
しかし！ コーヒーの飲み方によっては、腸内環境にとってマイナスの影響を与えている可能性があるのです。
今回は、「実は腸と体に良くないコーヒーの飲み方」を、最新の研究結果をもとに解説します。ぜひ、最後まで読んで、普段のコーヒー習慣の参考にしてみてくださいね！
◆知らぬ間に腸を痛めつけるコーヒーの飲み方とは？
腸内環境にとって、コーヒーの大きなデメリットのひとつとして考えられるのが、「睡眠の質を大きく下げる可能性が高い」という点です。睡眠の質は、腸内環境の健康にとってかなり重要。ここが乱れるのは避けたいことです。
「夜に飲まなければ大丈夫でしょう？」と思われるかもしれません。たしかに、個人差はありますが、基本的にはお昼頃に飲んでおけば大丈夫でしょう。ただ、ひとつやっかいなところがあるのです。実は、たとえ自覚症状がなくても、睡眠の質が下がっている可能性があります。
参考にしたいのが、オーストラリアカトリック大学さんが行った研究です（※1）。
被験者に0mg・100mg・400mgのカフェインを、それぞれ寝る12時間前、8時間前、4時間前に取り入れて、睡眠への影響を比較しました。その結果は、以下の通りです。
100mg（コーヒー約1杯）：寝る4時間前までなら、睡眠の質に悪影響はほとんどなさそうでした。
400mg（コーヒー約4杯）：たとえ寝る12時間前にとっていても、脳波でみると睡眠に悪影響がありました。
さらに、400mgを寝る8時間前に摂った場合は、中途覚醒時間（夜中に目が覚めてしまう時間）が約29分も増加。4時間前に摂った場合は、総睡眠時間が約50分短くなり、深い睡眠が約30分も短くなっていたのです……！
問題は、12時間前だと睡眠の質が下がった自覚症状がなかったこと。知らぬ間に睡眠の質が下がり、結果的に腸内環境も悪化することに繋がります。
つまり、多量に飲む習慣がある人は、遅くても午後3時くらいまでには飲み終えておいた方が良いかもしれません！
◆コーヒーの多量摂取が引き起こす危険な落とし穴
やはり、なんでも取りすぎは良くないみたいです。「コーヒーを飲み過ぎると胃が荒れやすくなる」という話を聞いたことはないでしょうか？
これは、コーヒーには胃酸の分泌を活発にする作用があるからです。特に、空腹時や短時間に大量に飲むと、胃酸の分泌が過剰になってしまう可能性があります。
過剰に分泌された胃酸は、胃の粘膜を刺激して胸焼けや腹痛などを引き起こします。そして消化不良になると、腸内環境が乱れる直接的な原因になるのです。
目安として、1日に4杯以上（カフェイン400mg相当）のコーヒーを常飲している場合は、胃酸過多（胃酸が多すぎる状態）のリスクが高まります。
対策としては、カフェインレスコーヒーを活用してみましょう！ 最近のカフェインレスコーヒーは、結構おいしいと思います（個人の感想です）。
ただ、胃酸の分泌を促すのは、カフェインだけの影響ではありません。ですので、できればコーヒーは1日2杯程度にして、それ以外は他で水分摂取することをおすすめします。
◆カフェインの量が便秘・下痢に与える影響
コーヒーと腸の関係で、多くの方が気になるのが「便通」への影響ではないでしょうか。「朝一杯飲むと快調になる」という人もいれば、「飲み過ぎるとお腹を下す」という人もいますよね。
改めて、便秘やお腹を下すことに対して、コーヒーのカフェインはどんな影響を与えるのか研究したものがあります（※2）。
