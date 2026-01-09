あのちゃん「ベタつかない」ハンドケアはオイル派！ベストバイ無印良品アイテム

あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】あのちゃんの買ってよかった2025』の動画を投稿。様々なベストバイアイテムを紹介してくれました！中には美容アイテムも。

■保湿オイル

動画内に登場したのはこちら！

無印良品/マカデミアナッツオイル（携帯用） 税込990円（公式サイトより）

顔はもちろん、体や髪の保湿ケアにも使用できるオイル！

あのさんはこちらを「手の乾燥がすごくて」「これを塗ることで保湿される」と乾燥や爪の荒れが気になる手のケアに使用していると紹介！

続けて「これはなんだかハンドクリームより塗れる頻度高くて塗りやすい」「ベタつかない」とハンドクリームより好みの質感だとも語っていました。

また、手のケア以外にも、お仕事で泊まりなどがある際は「ボディに塗ったりとかで、あまりにも乾燥してたら」「結構良かった」とボディケアにも使用していると明かしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他も紹介しながらベストバイアイテムを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。