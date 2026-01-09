純烈の酒井一圭（５０）が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に生出演。過去に脂肪肝と診断され、生活改善するまでの経緯を語った。

純烈結成当初の２００７年ごろは７８キロの体重だったが、“スーパー銭湯アイドル”としてブレーク。忙しい日々を繰り返すことから２０１９年には１０２キロとなった。そのころテレビ番組で人間ドックにいったところ、医師から脂肪肝と診断され、生活改善しないと寿命６０歳と宣告されたという。

酒井はお酒を全く飲めず、「まさか自分が」と感じたという。それでも酒井は「このころ一番、ラーメンを食べてましたね」と振り返った。

その酒井が脂肪肝を改善しようと決意したのが、家族の言葉だったという。長男から「死ぬよ、本当に」と言われ、酒井は「ボクも、そやなって気になりましたね。４人子供いて、（一番）下が１２歳なんで、死んだらあかんな」と改善に取り組んだという。

酒井が医者から言われたのが食事の改善で、毎食前にめかぶなどの海藻類を食べる事。さらに夕食メニューも和食中心のメニューになったという。

この食事改善で、体重も変化し、ピーク時が２０２０年の１０９キロから、現在１００キロに減量したという。９キロの減量だったが、脂肪肝は回復傾向にあり、酒井は「見た目は、あとの２人の方が健康的なんですけど、どういうわけか、僕が一番いい」とメンバーの白川裕二郎、後上翔太より人間ドックの数値は良いという。

２０２０年はコロナ禍だったこともあって体重がピークになったが、「ステージがなくなったときにドーンと跳ね上がった。いま１００キロくらいになれているのは、ほぼ毎日、全国移動して２ステージずつやれているからで。ステージがストップになるともっと気をつけなきゃいけないと思います」と語った。