【16タイプ別】恋もおしゃれも手に入れて♡ 性格をアピれる「探検家コーデ」特集
自分の性格をお洋服でアピールできたら、気になるカレも振り向いてくれるかも……♡ そこで今回は、加藤ナナと村瀬紗英とともに、16タイプ診断をもとにした「探検家コーデ」を4つご紹介します。持っている魅力を最大限発揮して、恋愛もおしゃれも手に入れて♡
【16タイプ別】恋愛成就ファッション
傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡
イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？
魅力を最大限発揮するために、自分の性格をアピールできるお洋服を選んでみるのもひとつの手。そんなわけで、ここでは16タイプをもとにしたコーデ術を紹介します！
探検家
Cordinate ESTP〈起業家〉
ESTPさんは活発で、行動力があるのが魅力。常に動きやすさは意識しておきたいところ。明るさをアピれるカラーも取り入れて♡
ポジティブな明るさと活発さを備えるピンク×デニム
ラフだけどこなれるデニムと女みピンクの甘カジュアル
Cordinate ISTP〈巨匠〉
初手のクールさを引き立てつつ、さりげないこだわりを効かせれば、向かうところ敵ナシ！細部に計算されたアクセントを。
クールなのにどこか独特な個性MIXキレイめスタイル
オトナなタイトスカートをレオパード柄でハズして
パッと見は王道のキレイめなスタイルながら、さりげないレオパード柄や、部分ファーでやんちゃさを加え個性的に。
Cordinate ESFP〈エンターテイナー〉
自分だけでなく、まわりを楽しませるプロフェッショナル！ESFPさんはコーデもとことん明るい、カラーコーデがおすすめです。
視線を集めるカラーコーデで明るさをおすそわけ♡
儚さも可愛さも手に入るブルーコーデにときめき♡
カラー×カラーのコーデは、トーンをあわせればなじみやすく挑戦しやすい。ただ明るいだけじゃなく、可愛さもアピれる、リボンやミニで女のコらしさを加えて。
Cordinate ISFP〈冒険家〉
平和主義でおだやかなISFPさんは、そのやわらかな雰囲気をお洋服に投影すべき♡ 思わずかまってしまいたくなるピュア白が◎。
やさしい印象に包まれる♡ 甘やかされちゃう白コーデ
オール白は素材やあしらいにメリハリをつけて脱野暮った
重たくなりがちなダウンはミニをあわせて肌見せ。レースの抜け感で間のびを防げば、即こなれた雰囲気に。
撮影／tAiki スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海