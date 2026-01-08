【16タイプ別】恋もおしゃれも手に入れて♡ 性格をアピれる「探検家コーデ」特集

自分の性格をお洋服でアピールできたら、気になるカレも振り向いてくれるかも……♡ そこで今回は、加藤ナナと村瀬紗英とともに、16タイプ診断をもとにした「探検家コーデ」を4つご紹介します。持っている魅力を最大限発揮して、恋愛もおしゃれも手に入れて♡

【16タイプ別】恋愛成就ファッション 傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡ イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？ 魅力を最大限発揮するために、自分の性格をアピールできるお洋服を選んでみるのもひとつの手。そんなわけで、ここでは16タイプをもとにしたコーデ術を紹介します！

探検家

Cordinate ESTP〈起業家〉 ESTPさんは活発で、行動力があるのが魅力。常に動きやすさは意識しておきたいところ。明るさをアピれるカラーも取り入れて♡ ポジティブな明るさと活発さを備えるピンク×デニム ラフだけどこなれるデニムと女みピンクの甘カジュアル カーディガン 11,000円／ MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）カーブデニムパンツ 14,960円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 ネックレス 4,510円／Linola（805showroom）イヤリング 25,300円／アビステ バッグ 3,959円 ／ WEGO バッグにつけたチャーム 4,510円／much and ebony（HANA KOREA）ショートブーツ 3,990円／神戸レタス リボン／スタイリスト私物

Cordinate ISTP〈巨匠〉 初手のクールさを引き立てつつ、さりげないこだわりを効かせれば、向かうところ敵ナシ！細部に計算されたアクセントを。 クールなのにどこか独特な個性MIXキレイめスタイル オトナなタイトスカートをレオパード柄でハズして パッと見は王道のキレイめなスタイルながら、さりげないレオパード柄や、部分ファーでやんちゃさを加え個性的に。 ファーえりブルゾン 22,000円／RANDA ピンクレオパードトップス 8,800円／perna（アンティローザ）スエードスリットスカート 1,299円／GRL バッグ 3,299円／WEGO ソックス 1,320円 ／靴下屋（Tabio）パンプス 8,990円／MANGO

Cordinate ESFP〈エンターテイナー〉 自分だけでなく、まわりを楽しませるプロフェッショナル！ESFPさんはコーデもとことん明るい、カラーコーデがおすすめです。 視線を集めるカラーコーデで明るさをおすそわけ♡ 儚さも可愛さも手に入るブルーコーデにときめき♡ カラー×カラーのコーデは、トーンをあわせればなじみやすく挑戦しやすい。ただ明るいだけじゃなく、可愛さもアピれる、リボンやミニで女のコらしさを加えて。 バックリボンニット 11,990円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）プリーツミニスカート 6,490円 ／dazzlin イヤリング 9,900円／アビステ ショートブーツ 14,960円 ／RANDA

Cordinate ISFP〈冒険家〉 平和主義でおだやかなISFPさんは、そのやわらかな雰囲気をお洋服に投影すべき♡ 思わずかまってしまいたくなるピュア白が◎。 やさしい印象に包まれる♡ 甘やかされちゃう白コーデ オール白は素材やあしらいにメリハリをつけて脱野暮った 重たくなりがちなダウンはミニをあわせて肌見せ。レースの抜け感で間のびを防げば、即こなれた雰囲気に。 ショート丈ダウンジャケット 5,990円／GU なかに着たボーダータートルニット 2,750円／レトロガール（R1000）フリルデニムスカート 15,180円／ Starry（lilLily TOKYO）シュシュ 330円／ラティス レースソックス 1,430円／靴下屋（Tabio）ローファー 12,980円／RANDA 撮影／tAiki スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海