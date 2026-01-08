スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、「カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」を1月14日から発売します。

「カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ」は、クリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせた一杯。ショコラムース、レッドベリーグラサージュソースを重ね、ストロベリーフレーバーキャンディーがトッピングされています。Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが717円（以下、税込み）、イートインが730円。

「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねたドリンク。ショコラムース、シェイブカカオがトッピングされています。テイクアウトはShortが599円、Tallが638円、Grandeが682円、Ventiが726円。イートインは、Shortが610円、Tallが650円、Grandeが695円、Ventiが740円。

同社は新商品について、「バレンタインシーズンを彩る“深みをまとうカカオ体験”」と表現し、「濃厚な味わいのカカオに、甘酸っぱいストロベリーやなめらかなムースを重ねた味わいは、一口でとろけるような心地よい時間を演出。特別な1日にも、忙しい日常の合間にも、どんなシーンにも寄り添う、上質感のある甘さをお楽しみいただけます」とアピールしています。

どちらもなくなり次第終了。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

