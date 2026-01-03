お笑いタレント有吉弘行（51）は3日夜、NHK「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」に生出演。先月31日の紅白歌合戦で務めた、通算3回目の司会の感想を問われ、「青学、強かったですね」と、この日箱根駅伝で2度目の3連覇を成し遂げた青山学院大の偉業に触れながら、おとぼけで振り返った。

ともに司会を務めたNHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）から「有吉さんは3回目の司会でしたけど、いかがでしたか」と問われた有吉が、青学の話題に触れると、出演者は一様に「いやいやいや」と、総ツッコミで反応した。

これに対し、有吉は「生放送だということでね。青学が強かったぞ、ということをアピールしようと思って」と、自身のコメントへのフォローをしながら、「今、気が抜けてますから。お茶の間で見ているような気分ですから。ええ」と、鈴木アナの質問をはぐらかし、「鈴木さんも2回目（の司会）でしたけれど」と、逆ツッコミで返した。

鈴木アナが「2回目とかの方が緊張する感じもありますね。放送100年。素晴らしい紅白でした」と応じると、有吉は「お着物で。気合入ってますね」と、着物姿の鈴木アナへのツッコミを続け、番組オープニングでは、3度目の司会についての感想には言及しなかった。

昨年の紅白は、有吉、鈴木アナと、綾瀬はるか（40）、今田美桜（28）の4人で司会進行を担当した。