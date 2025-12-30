¡áLOVE¤Î¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¡¡ÅöÆü¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤Î¡ÈÀ²¤ìÉñÂæ¡É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ£»¨¿´¶
¡¡12·î29Æü¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE ¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¤ò¤È¤¤á¤¯¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇ®°¦¤Ë¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡áLOVE¤Ï¡¢¸µAKB48¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë·Á¤Ç2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âå¡¹ÌÚ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø±¡¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÈÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡Ù¤Ç½é¤È¤Ê¤ë½é½µ30ËüËçÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿¤Ó¤Î¤¢¤ë²Î¾§ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Ç®°¦¤òÊó¤¸¤¿¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î7Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÂÔ¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¶Ã¤¤¬¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡È¤¢¤ëÉôÊ¬¡É¤Ø°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚÉñ¹á¸«³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Õ
¡Ô¤¢¤ÎÆü¡¢Éñ¹á¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤³¤ì¤«¤è¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ø¸¶¤è¤ê¤âÈà»á¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¡Õ
¡¡Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö12·î7Æü¡×¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯¤Ç¡¢12·î5Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ø20th Year Live Tour 2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢6Æü¤È7Æü¤Ë¤ÏAKB48¤ÎOG¤¬»²²Ã¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï»Ø¸¶¤µ¤ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡7Æü¤Ï¡¢»Ø¸¶¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¡áLOVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸«³Ø¤·¤¿¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤È¤òSNS¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤½¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢6Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡áLOVE¤Ï¡¢Îø°¦¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°©À¥¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í³Íè¤Î¤¢¤ë¡áLOVE¡£Ç®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£