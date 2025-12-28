¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦à¥¡¹¡Ú Âç¹ñÎï¤µ¤ó ¡Û¡¡°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡Ê·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡Ë¤ÈÇ¾±ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤ÆÉñÂæÉüµ¢¡¡¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¡¦¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤â¡¡ÁêÊý¡¦Ë¨¡¹¤µ¤óÌÀ¤«¤¹¡¡
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢à¥¡¹¤ÎË¨¡¹(¤â¤â)¤µ¤ó¤¬¡¢12·î27Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÎï¡¹¡×¤ò³«ºÅ¡£
2023Ç¯8·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÊý¡¦Âç¹ñÎï(¤ª¤ª¤¯¤Ë¤¦¤é¤é)¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÉñÂæÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ë¨¡¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹ñ¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¤¤¤¦·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÇ¾±ê¤âÊ»È¯¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë´Ø¤·¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦à¥¡¹¡Ú Âç¹ñÎï¤µ¤ó ¡Û¡¡°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡Ê·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡Ë¤ÈÇ¾±ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤ÆÉñÂæÉüµ¢¡¡¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¡¦¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤â¡¡ÁêÊý¡¦Ë¨¡¹¤µ¤óÌÀ¤«¤¹¡¡
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öà¥¡¹¡×¤ÏË¨¡¹¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½÷À¥³¥ó¥Ó¡£
2017Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ä·à¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2022¡×¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯8·î¤ËÂç¹ñÎï¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£Ë¨¡¹¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯6·î¡£Ë¨¡¹¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¡£
ºÆ¤Ó¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¡¢Ë¨¡¹¤µ¤ó¤¬½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂç¹ñÎï¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÎï¡¹¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ó°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Î©¤Á¸«¤â½Ð¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËË¨¡¹¤µ¤ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤È¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤È¡¢ÆÇ¤ò´Þ¤ó¤À¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤òÏ¢È¯¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¡£Ë¨¡¹¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¦¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÂç¹ñÎï¤µ¤ó¡Ë¤Î¤³¤È¡×¤È¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¤¤¤¦·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÇ¾±ê¤âÊ»È¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤»¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âç¹ñ¤Ïµ¤´ÉÀÚ³«¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ç¥á¤ò¤·¤¿¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ5·î28Æü¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢°ìÃ¶¤¬¤ó¤âÇ¾±ê¤âÂç¾æÉ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤È¤¤¤¦¸å°ä¾É¤Ï¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤¬¾å¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï¤Î§¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÉáÄÌ¡×¤ÈË¨¡¹¤µ¤ó¡£¤À¤«¤é´°Á´¤Ë»Å»öÉü³è¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¡¢¤Ç¤âà¥¡¹¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖºÇ¸å¡¢Ì¿Ç³¤ä¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢à¥¡¹¤Î2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦¿Í¤Î»Ñ¤â¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈË¨¡¹¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤³¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Á¥ç¥á¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¥¦¥±¤¿¤³¤È¤ò´î¤ÖÂç¹ñÎï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Þ¤¿Ë¨¡¹¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤Ê¤É¡¢µ×¡¹¤Îà¥¡¹¥ï¡¼¥ë¥É¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ë¨¡¹¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ì¤¤°ìÊý¤Ç¡¢²£¤ÇÂç¹ñÎï¤µ¤ó¤Ï¿¿´é¡£2¿Í¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤Þ¤¿Çú¾Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¨¡¹¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ëº£Æü¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤Ç¤â¥Û¥ó¥Þ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÂç¹ñÎï¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö°ì²ó¥µ¥ó¥Ñ¥Á¤«¤é³°¤ì¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Áà¥¡¹¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª à¥¡¹ºÆ½ÐÈ¯Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¢Îï¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡à¥¡¹¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
¢¡Ë¨¡¹(¤â¤â)¡¡¢¡ º¸¡¡
ÀÊÌ¡§½÷À
À¸Ç¯·îÆü¡§1997Ç¯11·î28Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§158cm /50kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ Âçºå»Ô
¼ñÌ£¡§¾¡Éé¤ò¤¹¤ë»ö¡¢Éé¤±Àï¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Ä»ö¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òµÆþ¤¹¤ë¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¡¢ ¤ª¼ò¤ò°û¤à¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Ç®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦
ÆÃµ»¡§µû¤ò¤µ¤Ð¤±¤Þ¤¹¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¿á¤±¤Þ¤¹(Îò10Ç¯)¡¢¶õ¼ê½éÃÊ¡¢ ³¨¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆ°²èÊÔ½¸¡¢ ·ã°Â¤ÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§NSC39´ü
¢¡Âç¹ñÎï(¤ª¤ª¤¯¤Ë¤¦¤é¤é)¡¡¢¡ ±¦
À¸Ç¯·îÆü¡§1990Ç¯09·î24Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§150cm /42kg
½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ µþÅÔ»Ô
¼ñÌ£¡§¤ªÞ¯Íî¡¢¤ª¤â¤·¤í¾Ã¤·¥´¥à¼ý½¸¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Õ¾Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¤ªÞ¯Íî¡¢Éþ¤òÇä¤ë¡¢¤ª²½¾Ñ¡¢²Î¤ò²Î¤¦¡¢µþÅÔ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¾Ò²ð¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ò¤È¸À¤âÃý¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãå°Ýß¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§NSC39´ü
