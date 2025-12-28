³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡ßPalude¤Î¿·ºî¥ëー¥à¥¦¥§¥¢♡¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß»É½«¤¬²Ä°¦¤¤Ìþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
´¨¤¤µ¨Àá¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¡ßPalude¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈþÎë¤¬»È¤¦¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤ÎÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿»É½«Æþ¤ê¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Õ¤«¤â¤³¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢Ìþ¤·¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤♡12·î5Æü(¶â)11»þ¤è¤êPalude¸ø¼°ÄÌÈÎ¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß»É½«¤¬²Ä°¦¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¡Ö¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤Ï¡¢ÈþÎë¤Î°¦ÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤ÎÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿¼¤¹¤®¤Ê¤¤¶ß¤°¤ê¤Ç1Ëç¤Ç¤â¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¡ÖMisuzu Hataya¡×¤Î¤â¤³¤â¤³»É½«¤È¸å¤í¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥¦¥¨¥¹¥ÈÄ´Àá¤Ò¤âÉÕ¤¤Ç¡¢Î¾ÏÆ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤¿ÊØÍø¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀÊÌÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³2026¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§ºÌ¤ÈÍ·¤Ó¿´
¤Õ¤«¤â¤³¤°¤ë¤ß¡õ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¤Õ¤«¤â¤³¤°¤ë¤ß¡×¤ËÈþÎë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¤ª·îÍÍ¤ÎÈ±¾þ¤ê¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ°¤¯¡ª¤Ï¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(Èó¸øÇ§)¡×¤Ï¡¢Ìó18cm¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¿Ì¤¨¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
»¨²ß¤â½¼¼Â♡¼ÂÍÑ¡õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸þ¤±
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤ÎÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¤Õ¤«¤â¤³¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡×¤Ï¡¢¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥¤¥í¤òÆþ¤ì¤Æ»È¤¨¤ë²¹¤«¤Ê»ÅÍÍ¡£
ÇØÃæ¤Ï¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¡¢´é¤ä¤ªÊ¢¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¥«ー¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¤â¶´¤á¤ë¥µ¥¤¥º¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÏºÂ¤ê¥Ýー¥º¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ýー¥Á¤Ë¤âin¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÏÀ±¤ä·î¥â¥Áー¥Õ¤Î¥é¥á¤¬¥¥é¥¥éÎ®¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯±Ç¤¨È´·²¡£
THE IDOLM@STER™& ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÎë¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ÏÆó½Å¹½Â¤¤ÇÊÝ²¹ÊÝÎäÀ¡ý¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òºÌ¤ëÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍ½Ìó♡
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢ÈþÎë¤ä¤Ï¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÀÇ¹þ¤ß6,600±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)11:00¤«¤é2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¡£¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯5·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¡£
Ìþ¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö