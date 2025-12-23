360度どこを撮っても映える♡【SEVENTEEN】公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェが開催！

世界中で高い人気を誇る13人組グループ・SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が全国3都市にてオープン！今回は、カフェの見どころをご紹介します。どこを切り取っても可愛い店内の様子や、オリジナルグッズなど見どころ盛りだくさん！CARAT（SEVENTEENのファンダム名）は必見です♡

「MINITEEN」って？

MINITEEN（ミニティーン）は、SEVENTEENのメンバーそれぞれが考案した13のキャラクターたち。 デザインや性格、好みまで細かく作り込まれており、まるでメンバーの“分身”のような存在です。 どのMINITEENにも、メンバーの特徴や個性が反映されているのがポイントで、13のキャラクター全員にしっかりとした設定があるので、ぜひチェックしてみてください♡

『MINITEEN CAFE』 が東京・愛知・大阪にて開催！

MINITEEN初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が開催！ 東京・愛知では12月18日（木）から、大阪では12月25日（木）からオープンします。 カラフルで可愛い店内や、ここでしか手に入らないオリジナルアイテム、写真映えするカフェメニューなど、楽しみがいっぱい♡ 今回は、Ray WEB編集部おすすめの見どころをピックアップしてご紹介します！

POINT1：360度「MINITEEN」で埋め尽くされた店内♡

店内は、360度どこをみても「MINITEEN」で埋め尽くされた可愛い空間になっています。 天井や机など、隅々までチェックしてみてくださいね。 Check! 机にもMINITEENが登場！ 水色と白を基調とした机には、一列に並んだMINITEENが♡ カフェメニューと一緒に撮ったら可愛い写真が撮れること間違いなし！ 壁のデザインとは違うポーズやアイテムに注目です。 Check! MVを見ながらカフェを満喫♡ 店内では、SEVENTEENのMVや「MINITEEN」の映像が流れています。 MVを見ながらカフェを満喫できる幸せな空間を、ぜひ味わってくださいね♡

POINT2：パーティー感満載！ユニークなカフェメニュー

爽やかなパステルカラーが可愛いカフェメニューが登場！ フードメニューの『Happy Box Plate』、『Party Balloon Curry』とデザートメニューの『Party Hat Plate』には、「MINITEEN」のピックをプレゼント。3種より自分の好きなデザインを選ぶことができます。 また、ドリンクメニューでは、ストローダグを3種よりランダムでプレゼント！ うれしい特典付きのメニューからテイクアウトメニューまで、要チェックです♡ Check! フードメニュー Happy Box Plate／1,990円（税込） たまごとバジルツナマヨのサンドイッチプレート。 Party Balloon Curry／1,890円（税込） バルーン型のライスとカラフルな野菜のカレー。 Check! デザートメニュー Party Hat Plate／1,790円（税込） わたあめとワッフルコーンで表現したパーティハットプレート。 Colorful Fruit Parfait／1,590円（税込） トップにスポンジのミニケーキをトッピングしたフルーツとゼリーのパフェ。 Check! ドリンクメニュー ドリンクメニューを頼むと、ランダムのストローダグに加えて全13種のオリジナルコレクションカードをプレゼント！ ランダムではなく、自分の欲しいキャラクターを選べるのがうれしい♡ Blue Jelly Cider・Vanilla Milk・Blue Float／1,090円（税込） Blue Jelly Cider Vanilla Milk Blue Float サイドドリンク／790円 〈hot・ice〉Coffee〈hot・ice〉TeaColaGinger AleOrange 〈hot・ice〉Coffee〈hot・ice〉TeaColaGinger AleOrange ※ドリンク注文特典配布対象

※ワンオーダー対象外 Check! テイクアウトメニュー Takeout Drink／1,990円（税込） オリジナルボトルに入ったライチ風味のドリンク。ボトルデザインは3種のなかから選べます。 ※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

POINT3：ここでしか手に入らないオリジナルアイテム

今回のカフェ限定「MINITEEN」がデザインされたアイテムが登場！ 推し活にぴったりなミニアクリルスタンドやポストカードに加えて、日常使いできる巾着やエコバッグなど、さまざまなアイテムが揃っています。 オンラインショップとここでしか買えないオリジナルアイテムは、どれも思わず手に取りたくなるラインナップ♡ ＜アイテム一覧＞ ビッグホロ缶バッジ（ランダム13種）／825円（税込）ミニアクリルスタンド（ランダム13種）／990円（税込）アクリルクリップ（ランダム13種）／825円（税込）ポストカード4枚セット（HIPHOP）／1,320円（税込）ポストカード5枚セット（VOCAL）／1,650円（税込）ポストカード4枚セット（PERFORMANCE）／1,320円（税込）巾着（全13種）／1,540円（税込）エコバッグ／2,750円（税込）マスキングテープセット／990円（税込） ビッグホロ缶バッジ（ランダム13種）／825円（税込）ミニアクリルスタンド（ランダム13種）／990円（税込）アクリルクリップ（ランダム13種）／825円（税込）ポストカード4枚セット（HIPHOP）／1,320円（税込）ポストカード5枚セット（VOCAL）／1,650円（税込）ポストカード4枚セット（PERFORMANCE）／1,320円（税込）巾着（全13種）／1,540円（税込）エコバッグ／2,750円（税込）マスキングテープセット／990円（税込） それぞれ個数制限があるので、よくチェックしてくださいね。

『MINITEEN CAFE』開催概要

東京 開催場所：BOX cafe&space 表参道店 開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日） 大阪 開催場所：BOX cafe&space HEP FIVE店 開催期間：2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日） 愛知 開催場所：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店 開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日） 『MINITEEN CAFE』詳細はこちら

ライター Ray WEB編集部