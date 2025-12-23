360度どこを撮っても映える♡【SEVENTEEN】公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェが開催！

写真拡大 (全19枚)

世界中で高い人気を誇る13人組グループ・SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が全国3都市にてオープン！今回は、カフェの見どころをご紹介します。どこを切り取っても可愛い店内の様子や、オリジナルグッズなど見どころ盛りだくさん！CARAT（SEVENTEENのファンダム名）は必見です♡

「MINITEEN」って？

MINITEEN（ミニティーン）は、SEVENTEENのメンバーそれぞれが考案した13のキャラクターたち。

デザインや性格、好みまで細かく作り込まれており、まるでメンバーの“分身”のような存在です。

どのMINITEENにも、メンバーの特徴や個性が反映されているのがポイントで、13のキャラクター全員にしっかりとした設定があるので、ぜひチェックしてみてください♡

『MINITEEN CAFE』 が東京・愛知・大阪にて開催！

MINITEEN初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が開催！

東京・愛知では12月18日（木）から、大阪では12月25日（木）からオープンします。

カラフルで可愛い店内や、ここでしか手に入らないオリジナルアイテム、写真映えするカフェメニューなど、楽しみがいっぱい♡

今回は、Ray WEB編集部おすすめの見どころをピックアップしてご紹介します！

POINT1：360度「MINITEEN」で埋め尽くされた店内♡

店内は、360度どこをみても「MINITEEN」で埋め尽くされた可愛い空間になっています。

天井や机など、隅々までチェックしてみてくださいね。

Check! 机にもMINITEENが登場！

水色と白を基調とした机には、一列に並んだMINITEENが♡ カフェメニューと一緒に撮ったら可愛い写真が撮れること間違いなし！

壁のデザインとは違うポーズやアイテムに注目です。

Check! MVを見ながらカフェを満喫♡

店内では、SEVENTEENのMVや「MINITEEN」の映像が流れています。

MVを見ながらカフェを満喫できる幸せな空間を、ぜひ味わってくださいね♡

POINT2：パーティー感満載！ユニークなカフェメニュー

爽やかなパステルカラーが可愛いカフェメニューが登場！

フードメニューの『Happy Box Plate』、『Party Balloon Curry』とデザートメニューの『Party Hat Plate』には、「MINITEEN」のピックをプレゼント。3種より自分の好きなデザインを選ぶことができます。

また、ドリンクメニューでは、ストローダグを3種よりランダムでプレゼント！

うれしい特典付きのメニューからテイクアウトメニューまで、要チェックです♡

Check! フードメニュー

Happy Box Plate／1,990円（税込）

たまごとバジルツナマヨのサンドイッチプレート。

Party Balloon Curry／1,890円（税込）

バルーン型のライスとカラフルな野菜のカレー。

Check! デザートメニュー

Party Hat Plate／1,790円（税込）

わたあめとワッフルコーンで表現したパーティハットプレート。

Colorful Fruit Parfait／1,590円（税込）

トップにスポンジのミニケーキをトッピングしたフルーツとゼリーのパフェ。

Check! ドリンクメニュー

ドリンクメニューを頼むと、ランダムのストローダグに加えて全13種のオリジナルコレクションカードをプレゼント！

ランダムではなく、自分の欲しいキャラクターを選べるのがうれしい♡

Blue Jelly Cider・Vanilla Milk・Blue Float／1,090円（税込）

Blue Jelly Cider
Vanilla Milk
Blue Float

サイドドリンク／790円

〈hot・ice〉Coffee〈hot・ice〉TeaColaGinger AleOrange

※ドリンク注文特典配布対象
※ワンオーダー対象外

Check! テイクアウトメニュー

Takeout Drink／1,990円（税込）

オリジナルボトルに入ったライチ風味のドリンク。ボトルデザインは3種のなかから選べます。

※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

POINT3：ここでしか手に入らないオリジナルアイテム

今回のカフェ限定「MINITEEN」がデザインされたアイテムが登場！

推し活にぴったりなミニアクリルスタンドやポストカードに加えて、日常使いできる巾着やエコバッグなど、さまざまなアイテムが揃っています。

オンラインショップとここでしか買えないオリジナルアイテムは、どれも思わず手に取りたくなるラインナップ♡

＜アイテム一覧＞

ビッグホロ缶バッジ（ランダム13種）／825円（税込）ミニアクリルスタンド（ランダム13種）／990円（税込）アクリルクリップ（ランダム13種）／825円（税込）ポストカード4枚セット（HIPHOP）／1,320円（税込）ポストカード5枚セット（VOCAL）／1,650円（税込）ポストカード4枚セット（PERFORMANCE）／1,320円（税込）巾着（全13種）／1,540円（税込）エコバッグ／2,750円（税込）マスキングテープセット／990円（税込）

それぞれ個数制限があるので、よくチェックしてくださいね。

『MINITEEN CAFE』開催概要

東京

開催場所：BOX cafe&space 表参道店

開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）

大阪

開催場所：BOX cafe&space HEP FIVE店

開催期間：2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日）

愛知

開催場所：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店

開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日）

ライター Ray WEB編集部

あわせて読みたい

💖【SEVENTEEN】「決して抜けることのないメンバーに」即興パフォーマンスも飛び出した東京ドーム公演をレポート♡