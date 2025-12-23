360度どこを撮っても映える♡【SEVENTEEN】公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェが開催！
世界中で高い人気を誇る13人組グループ・SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が全国3都市にてオープン！今回は、カフェの見どころをご紹介します。どこを切り取っても可愛い店内の様子や、オリジナルグッズなど見どころ盛りだくさん！CARAT（SEVENTEENのファンダム名）は必見です♡
「MINITEEN」って？
MINITEEN（ミニティーン）は、SEVENTEENのメンバーそれぞれが考案した13のキャラクターたち。
デザインや性格、好みまで細かく作り込まれており、まるでメンバーの“分身”のような存在です。
どのMINITEENにも、メンバーの特徴や個性が反映されているのがポイントで、13のキャラクター全員にしっかりとした設定があるので、ぜひチェックしてみてください♡
『MINITEEN CAFE』 が東京・愛知・大阪にて開催！
MINITEEN初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が開催！
東京・愛知では12月18日（木）から、大阪では12月25日（木）からオープンします。
カラフルで可愛い店内や、ここでしか手に入らないオリジナルアイテム、写真映えするカフェメニューなど、楽しみがいっぱい♡
今回は、Ray WEB編集部おすすめの見どころをピックアップしてご紹介します！
POINT1：360度「MINITEEN」で埋め尽くされた店内♡
店内は、360度どこをみても「MINITEEN」で埋め尽くされた可愛い空間になっています。
天井や机など、隅々までチェックしてみてくださいね。
Check! 机にもMINITEENが登場！
水色と白を基調とした机には、一列に並んだMINITEENが♡ カフェメニューと一緒に撮ったら可愛い写真が撮れること間違いなし！
壁のデザインとは違うポーズやアイテムに注目です。
Check! MVを見ながらカフェを満喫♡
店内では、SEVENTEENのMVや「MINITEEN」の映像が流れています。
MVを見ながらカフェを満喫できる幸せな空間を、ぜひ味わってくださいね♡
POINT2：パーティー感満載！ユニークなカフェメニュー
爽やかなパステルカラーが可愛いカフェメニューが登場！
フードメニューの『Happy Box Plate』、『Party Balloon Curry』とデザートメニューの『Party Hat Plate』には、「MINITEEN」のピックをプレゼント。3種より自分の好きなデザインを選ぶことができます。
また、ドリンクメニューでは、ストローダグを3種よりランダムでプレゼント！
うれしい特典付きのメニューからテイクアウトメニューまで、要チェックです♡
Check! フードメニュー
Happy Box Plate／1,990円（税込）
たまごとバジルツナマヨのサンドイッチプレート。
Party Balloon Curry／1,890円（税込）
バルーン型のライスとカラフルな野菜のカレー。
Check! デザートメニュー
Party Hat Plate／1,790円（税込）
わたあめとワッフルコーンで表現したパーティハットプレート。
Colorful Fruit Parfait／1,590円（税込）
トップにスポンジのミニケーキをトッピングしたフルーツとゼリーのパフェ。
Check! ドリンクメニュー
ドリンクメニューを頼むと、ランダムのストローダグに加えて全13種のオリジナルコレクションカードをプレゼント！
ランダムではなく、自分の欲しいキャラクターを選べるのがうれしい♡
Blue Jelly Cider・Vanilla Milk・Blue Float／1,090円（税込）
サイドドリンク／790円〈hot・ice〉Coffee〈hot・ice〉TeaColaGinger AleOrange
※ドリンク注文特典配布対象
※ワンオーダー対象外
Check! テイクアウトメニュー
Takeout Drink／1,990円（税込）
オリジナルボトルに入ったライチ風味のドリンク。ボトルデザインは3種のなかから選べます。
※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。
POINT3：ここでしか手に入らないオリジナルアイテム
今回のカフェ限定「MINITEEN」がデザインされたアイテムが登場！
推し活にぴったりなミニアクリルスタンドやポストカードに加えて、日常使いできる巾着やエコバッグなど、さまざまなアイテムが揃っています。
オンラインショップとここでしか買えないオリジナルアイテムは、どれも思わず手に取りたくなるラインナップ♡
＜アイテム一覧＞ビッグホロ缶バッジ（ランダム13種）／825円（税込）ミニアクリルスタンド（ランダム13種）／990円（税込）アクリルクリップ（ランダム13種）／825円（税込）ポストカード4枚セット（HIPHOP）／1,320円（税込）ポストカード5枚セット（VOCAL）／1,650円（税込）ポストカード4枚セット（PERFORMANCE）／1,320円（税込）巾着（全13種）／1,540円（税込）エコバッグ／2,750円（税込）マスキングテープセット／990円（税込）
それぞれ個数制限があるので、よくチェックしてくださいね。
『MINITEEN CAFE』開催概要
東京
開催場所：BOX cafe&space 表参道店
開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）
大阪
開催場所：BOX cafe&space HEP FIVE店
開催期間：2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日）
愛知
開催場所：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日）
ライター Ray WEB編集部