この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あの孫正義のソフトバンクが壊滅寸前。4000億以上の赤字で今後はどうやって復活するのか？それとも倒産するのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「あの孫正義のソフトバンクが壊滅寸前。4000億以上の赤字で今後はどうやって復活するのか？それとも倒産するのか？」と題した動画を公開。数々の企業を倒産の危機から救ってきた市ノ澤翔氏が、ソフトバンクグループが抱える巨額赤字の実態と今後の展望について解説した。



ソフトバンクグループは2024年3月期第3四半期（9ヶ月間）の決算で、最終的な損益が4,587億円の赤字になったと発表した。市ノ澤氏はこの巨額赤字について、ソフトバンクが単なる通信会社ではなく「投資会社」としての側面が強いことに起因すると指摘する。同氏は、「本業の携帯事業は堅いが、それを投資事業が1発で吹き飛ばすという非常に恐ろしい状態」だと現状を分析した。



市ノ澤氏は赤字の具体的な要因として3点を挙げる。1つ目は「円安の進行に伴う為替差損」だ。ソフトバンクは米ドル建ての有利子負債が多く、円安によって円換算の負債額が膨らみ、約6,500億円の損失が発生したという。



2つ目は「投資先企業の企業価値の悪化による損失」である。シェアオフィス大手WeWorkの経営破綻により約2,343億円、さらにドイツテレコムやアリババなどの株価下落が重なり、投資事業全体では9,635億円もの巨額損失を計上したと解説した。



では、ソフトバンクは今後どうなるのか。市ノ澤氏は「倒産する可能性はあんまりない」との見方を示す。その理由として、孫正義氏の投資家としての手腕を挙げる。かつて無名だったアリババに20億円を出資し、それが後に4,000倍の8兆円に膨れ上がった例に触れ、「生粋のギャンブラー」である孫氏が現在、AIやAGI（汎用人工知能）といった未来の成長分野へ巨額の投資を仕込んでいると指摘。「この投資次第で、またソフトバンクが爆益を上げる日が来るかもしれない」と、逆転の可能性に言及した。



ソフトバンクの経営状況は、安定した通信事業を基盤としながらも、その未来は孫氏が仕掛けるハイリスク・ハイリターンな投資の成否に懸かっている。今回の赤字は、次なる飛躍に向けた「生みの苦しみ」なのか、それとも…。同社の動向から目が離せない。