À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅ´Æ»±Ø¤«¤é"¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×"¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ä±Ñ¹ñ¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿"ÀÚ¤Ê¤¤ÍýÍ³"
¢£È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹
À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅ´Æ»±Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸±Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢Ä¾·Â1.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê»þ·×¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
10·î16Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Åý°ì»þ·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥ì¡¼¥ë¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊRail Clock¡Ë¡×¤Î¼ÂÊªÈÇ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÂç»þ·×¤ò½éÈäÏª¡£¹õ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Ê¸»úÈ×¤Ï±ß·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢»þ¿Ë¤âÊ¬¿Ë¤â°ìÀÚÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÈ×Á´ÌÌ¤òLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¡¢»þ¹ï¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤À¡£
Ê¸»úÈ×¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢24»þ´ÖÉ½µ¤Î¿ô»ú¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¡£¿ô»ú¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¡Ö¥ì¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È2¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¡£Ê¸»úÈ×¤Î³°¼þÉô¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥´¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¥À¥Ö¥ë¥¢¥í¡¼¡ÊÆó½ÅÌð°õ¡Ë¤¬¼þ²ó¡£¸ß¤¤¤ËÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤¤Ê¤¬¤é±ß¼þ¤ò½ä¤ê¡¢ÉÃ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¡¼¥ë¡ÊBritish Rail¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ²÷¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1974Ç¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºöÄê°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó°ì¿·¡£¡Ö±Ø¤ÎÂç»þ·×¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥Ê¥í¥°¼°¡×¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¸½ÂåÉ÷¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤È¹âÉÊ¼Á¤ÎLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉ¸½à¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î±Ø¤Î»þ·×¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸±Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âç»þ·×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ¸½à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ç¸«¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âî±ÛÀ¤À¤±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤È¤·¡¢Áõ¾þÌÌ¤Ç³Ê¼°¤ò¹â¤á¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤ë¡£¤Ê¤¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤ÏÅÁÅý¤ò¤¦¤Á¼Î¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡£
Æ±¼Ò¤ÏÍýÍ³¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î½¬´·¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£·¹¸þ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë³¹Æ¬¼Â¸³¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
NBC¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¡ÊTODAY¡Ë¡×¤¬2019Ç¯5·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¿¼Ìë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÊJimmy Kimmel Live!¡Ë¡×¤Î°ìËë¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¹Æ¬¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤òÆÉ¤á¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿10Âå¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë½÷À¤Ï»þ·×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¡×¤È²»(¤Í)¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î½÷À¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê10ÉÃ¶á¤¯¤ò¤«¤±¡¢2»þ52Ê¬¤Î»þ·×¤ò¡Ö2»þ¡Ä¡Ä¡Ê¤¢¤ó¤°¤ê¸ý¤ò³«¤±¤ÆÄä»ß¡Ë¡Ä¡Ä45Ê¬¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¤Ê¤ê¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¢£¼ã¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±
ÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï3»þ40Ê¬¤ò»Ø¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¡Ö8»þ17Ê¬¡©¡×¤È²óÅú¡£
¤ª¤½¤é¤¯Ã»¿Ë¤ÈÄ¹¿Ë¤òµÕ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀË¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÀË¤·¤¤¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¸áÁ°¡©¡¡¸á¸å¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢»þ·×¤ò¶Å»ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¾®³Ø¹»°ÊÍè¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ·×¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´ÖÀÚ¤ì¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¹Ô¤¤â¶á¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï·è¤·¤Æ°ìÉô¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åý·×¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¥æ¡¼¥¬¥Ö¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤Ï95¡ó¤¬¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ò½Ö»þ¤ËÆÉ¤á¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«43¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤¬¶ì¼ê¤À¡£
Ä´ºº¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ®¿Í»ÔÌ±1128¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ç¯Îð¤ä¶µ°é¿å½à¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë²Ã½ÅÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÎòÊÌ¤Ç¤âº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢Âç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤Ï78¡ó¤¬½Ö»þ¤ËÆÉ¤á¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤Ï68¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Îðº¹¤Û¤É¸²Ãø¤Êº¹°Û¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ï¡¢¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤à¤·¤í»þÂå¤Î¿ä°Ü¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â»þ¹ï¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¶ìÏ«
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Í¡¹¤Î¼Â¤Ë6¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ò½Ö»þ¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î±ÑITV¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥£¥¹¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊThis Morning¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç16¡ó¡Ê¤ª¤è¤½6¿Í¤Ë1¿Í¡Ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»þ¹ï¤òÆÉ¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡ÊÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÉ¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë18¡Á24ºÐ¤ÎZÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢21¡ó¡Ê5¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡Ë¤¬»þ¹ï¤òÆÉ¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢¼çºÅ¤·¤¿¥³¥ó¥Ú¤ÎÍ×·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¸½à²½¤µ¤ì¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¡Êstandardised, consistent and accessible¡Ë¡×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÌÀµ¡£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤À¤Ã¤¿¡£Áª¹Í²áÄø¤Ç¤Ï¼«¤º¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤¬¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£»þ·×ÀìÌçÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥º2U¡ÊWatches2U¡Ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥È¥Õ¥§¥ë»á¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×Î¥¤ì¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¥È¥Õ¥§¥ë»á¤Ï±ÑÃÏÊý»æ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥á¡¼¥ë¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö10Âå¤äÀ®¿Í¤¬»þ¹ï¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆËá¤¯¤Ù¤¡¢µ®½Å¤ÊÀ¸³èµ»Ç½¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¢£»î¸³²ñ¾ì¤«¤é¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤¬¾Ã¤¨¤¿
¥È¥Õ¥§¥ë»á¤Î»×¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÇ½ÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¸½¾ì¤ÏÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï2018Ç¯»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î°ìÉô¤Î»î¸³²ñ¾ì¤«¤é¤â¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£±Ñ¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤¬2018Ç¯4·î¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢GCSE¡ÊÃæÅù¶µ°é½¤Î»»î¸³¡Ë¤äA¥ì¥Ù¥ë¡ÊÂç³Ø¿Ê³Ø»ñ³Ê»î¸³¡Ë¤ò¼õ¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬»î¸³Ãæ¡¢»þ¹ï¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ¹ñ¤Î¹»Ä¹ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ë³Ø¹»¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ¡ÊASCL¡Ë¤ÎÉû»öÌ³¶ÉÄ¹¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥È¥í¡¼¥Ö»á¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½Âå¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¾å¤ÎÀ¤Âå¤Û¤ÉÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤é¤Î»ý¤ÁÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤Î»þ¹ï¤Ë¤Î¤ß¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¶µ°é²ÝÄø¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢7ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò³Ø¤Ö¡£¤À¤¬¡¢±Ñ¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬2022Ç¯10·î¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Ï10Âå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¤½¤Î¥¹¥¥ë¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Ë¤Î³ÑÅÙ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÊý¼°¤Ëº¤ÏÇ´é¤À¡£
³Ø¹»¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó»á¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÀ¤Âå¤¬À®Ä¹´ü¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤äÏÓ»þ·×¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¡¼¥È¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö»þ·×¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÍýÍ³
¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤Î¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×ÌäÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÄó°Æ¤¬¿·»þ·×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤Çµ±¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ëÂ¦¤â¡¢¸Å¤¤´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÍ¤È´¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤¬±Ñ¹ñ²¦Î©·úÃÛ²È¶¨²ñ¡ÊRIBA¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£±ÑÅ´Æ»ÀìÌç»ï¥ì¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¡¦¥¬¥¼¥Ã¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢14¥«¹ñ¤«¤é100¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¼Ò¡ÊDesign Bridge and Partners¡Ë¤Î°Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤ÏÁª¹ÍÃÊ³¬¤«¤é¡Öclock¡Ê»þ·×¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤òÈò¤±¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ötimepiece¡Ê·×»þÁõÃÖ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡ÊµìÍè¤ÎÃÖ¤»þ·×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ë»þ·×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î´·½¬¤ä´Þ°Õ¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î°Õ¿Þ¤ò¸«È´¤¤¤¿±þÊç¼Ô¤Ï¤à¤·¤í¾¯¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£100¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿±Ø¤Î»þ·×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Î·úÃÛÀìÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥å¥ï¡¼»á¤ÏÆ±»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÅ´Æ»»þ·×¤ËÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥¹¥¤¥¹¤ÎÅ´Æ»»þ·×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ½ª¸õÊä5°Æ¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º°Ê³°¤Ë¤è¤ë°Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¥ï¡¼»á¤ÏÆ±»ï¤Ç¡¢·èÄê°Æ¤Ï¡ÖºÝÎ©¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î»þ·×Áü
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸½Âå¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â±Ø»þ·×¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬2022Ç¯3·î¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï2021Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢Á´±Ø¤ÎÌó3³ä¤ËÅö¤¿¤ë500±Ø¤Ç»þ·×¤ÎÅ±µî¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤ÏFNN¤Ë¡¢°Ý»ý¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤Ç»þ¹ï¤Î³ÎÇ§¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ø»þ·×¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â»³Íü¸©Æâ¤Ç¤ÏÊóÆ»»þÅÀ¤Ç18±Ø¤Î¤¦¤Á11±Ø¤Î»þ·×¤¬Å±µî¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç·î»Ô¤È¾åÌî¸¶»Ô¤ÎÎ¾»ÔµÄ²ñ¤Ï¡ÖÀµ³Î¤Ê»þ·×¤ÎÀßÃÖ¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÅöÁ³¤ÎÀÕÌ³¡×¤È¤·¤ÆºÆÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÎÅ±µî¤ÎÊý¿Ë¤â¡¢¹çÍýÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£°ìÊý¤Ç±Ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢Å±µî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤òÁª¤ó¤À¡£±Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡Öexcellent ordinary¡ÊÂî±Û¤·¤¿Æü¾ï¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë·Ç¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Î·úÃÛÀìÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥å¥ï¡¼»á¤ÏÆ±»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸øÅª»ñ¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊÀá¸º¤Î¡Ë°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂî±ÛÀ¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£Í½»»¤Î¸ÂÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¸ø¶¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¼Â¸½¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤»þ·×¡×
±Ø¤Î»þ·×¤Ï»þ¹ï¤òÃÎ¤ëÌÜÅª°Ê¾å¤Ë¡¢Î¹¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤È½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Îò»ËÅª¤ËÂç»þ·×¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡¢¶âÁ¬¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ´¹»»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀ¤Âå¤ÎÂç»þ·×¤ò¤É¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤òÀß¤±¡¢»þÂå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òºÎ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Î¾ð½ï¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¼ä¤·¤µ¤âÈ¼¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÆÉ¤á¤ë·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶Ë¤á¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥ÛÀ¤Âå¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸º¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»þ¹ï¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÀ¤Âå¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤ÎÊý¤¬¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
±Ø¤Î¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤äÅ±µî¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë