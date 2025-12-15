レイカーズがサンズに競り勝つ…ドンチッチ、レブロン、エイトンの3人で75得点

12月15日（現地時間14日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のPHXアリーナでフェニックス・サンズと対戦した。

レイカーズはオースティン・リーブスが左ふくらはぎ肉離れのため欠場。マーカス・スマートが先発に抜擢され、ルカ・ドンチッチ、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンとともに出場した。

第1クォーターは5点リードで迎えた残り3分43秒から3ポイントシュートを含む2連続得点を献上。ドンチッチが決め返したものの、0－10のランを許すなど、5点のビハインドを背負った。

第2クォーターは追いかける展開が続くなか、残り1分3秒に八村の3ポイントで3点差。終盤にレブロンが4本中3本のフリースローを決め、62－62と同点に追いついた。

前半終了時点でドンチッチがチーム最多17得点。レブロンが15得点、エイトンが12得点、スマートが7得点を記録し、八村は3得点1アシスト4リバウンド2スティールを挙げた。

第3クォーターは6点ビハインドで迎えた残り5分18秒からドンチッチ、ジェイク・ラレイビア、ジャクソン・ヘイズ、レブロン、ゲイブ・ビンセントが連続得点をマーク。86－77と逆転に成功した。

第4クォーターに入っても勢いは続き、第3クォーター終盤から24－0と驚異のラン。しかし、14点リードで迎えた残り3分8秒から0－12のランを許すと、同12秒に逆転弾を決められた。

テクニカルファウルで得たフリースローをレブロンが失敗。それでも、同3秒に3本中2本のフリースローを沈め、勝利を手繰り寄せた。最終スコア116－114で試合終了。2試合ぶりの白星を手にした。

レイカーズはドンチッチが29得点6アシスト、レブロンが26得点2ブロック2スティール、エイトンが20得点13リバウンド2スティール、ヘイズが12得点9リバウンド、スマートが8得点6アシスト2ブロック。八村はフィールドゴール5本中1本の成功に終わり、3得点1アシスト7リバウンド2スティール。

なお、レイカーズは19日（同18日）にユタ・ジャズと対戦する。

■試合結果



フェニックス・サンズ 114－116 ロサンゼルス・レイカーズ



PHX｜36｜26｜15｜37｜＝114



LAL｜31｜31｜24｜30｜＝116



JAXSON HAYES POSTER SLAM 🚨

RAN THE FASTBREAK AND THREW IT DOWN!

Tap to watch Lakers/Suns on NBA League Pass: https://t.co/pY0FCIJjNM pic.twitter.com/u6irSnyqJf

- NBA (@NBA) December 15, 2025

【動画】ジャクソン・ヘイズが豪快ダンク