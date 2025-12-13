ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

年末年始のご挨拶にぴったりな「ザ・メープルマニア」の「メープルギフト お年賀限定パッケージ」が、12月20日（土）より数量限定で発売されます。人気No.1商品「メープルバタークッキー」と、香り豊かな「メープルフィナンシェ」の詰合せが、新年を華やかに彩る限定パッケージに包まれて登場。大切な人への感謝の気持ちを込めて、特別なギフトを贈りませんか？この機会をお見逃しなく♪

新年のご挨拶にぴったりのギフト



ザ・メープルマニアの「メープルギフト お年賀限定パッケージ」は、新年のご挨拶や帰省時の特別なお土産に最適。

人気商品「メープルバタークッキー」と「メープルフィナンシェ」の2種がセットになったこのギフトは、まさに新年をお祝いする華やかなデザインで登場。

開ける前からワクワク感が高まる、遊び心あふれるパッケージが特徴です。

フルーツピークスのクリスマス限定ピースタルト♡全8種を当日購入で華やぐ時間

数量限定！ザ・メープルマニアの特別パッケージ



2025年12月20日（土）から発売される「メープルギフト お年賀限定パッケージ」は数量限定。

メープルバタークッキーとメープルフィナンシェ、2つの絶品焼き菓子を楽しめるこのセットは、定番の美味しさに加えて、限定パッケージならではの特別感が魅力です。

贈る相手に喜ばれること間違いなし♡

メープルの甘さを届ける、お年賀ギフト



メープルバタークッキー

メープルバームクーヘン

「メープルバタークッキー」と「メープルフィナンシェ」は、どちらもメープルの甘さが際立つ焼き菓子。特にメープルバタークッキーは、バター風味のチョコをサンドしたサクサク食感が絶妙。

リッチで甘いメープルの香りが広がるフィナンシェは、しっとりとした食感が特徴です。新年を迎えるにふさわしい、特別なひとときを演出してくれます。

2025年の幕開けをメープル坊やとともに



ザ・メープルマニアの「メープルギフト お年賀限定パッケージ」は、ただのギフトではありません。

お年賀や帰省時にぴったりなこの特別なパッケージは、大切な人への感謝の気持ちを伝える最高の贈り物。

数量限定なので、売り切れ前にぜひチェックして、メープル坊やと一緒に2026年を迎えてください。甘くて香り豊かなひとときを、大切な人と共有してみてはいかがでしょうか♪