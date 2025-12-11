サッカー日本代表に届いた朗報「マジか！」 衝撃の契約解除から4か月…「遂に」「凄いニュース」
冨安健洋がアヤックスと契約と英記者報道
海外サッカー、英1部プレミアリーグのアーセナルを今夏退団し、無所属となっていた元日本代表DF冨安健洋が、オランダ1部の名門アヤックスと短期契約したと英記者が伝えている。この朗報には現地ファンからも「素晴らしいね」「上手くいくように願うよ」などの声があがっている。
英国のベン・ジェイコブ記者は自身のXで「元アーセナルのDFタケヒロ・トミヤスは手続きとメディカルチェック合格を条件にアヤックスとの短期契約に合意した」と投稿。他にも複数の欧州メディアが報じている。
2021年からアーセナルに加入した冨安だったが、度重なる膝の負傷に悩まされてきた。昨季は開幕前から欠場を続け、10月のリーグ戦で復帰したものの、その試合後に再度離脱。右膝の手術を経て、今年7月にはクラブが双方同意の上で契約を解除したと発表していた。日本代表でも活躍してきた冨安の復帰に国内外ファンも反応している。
「マジか！」
「遂に」
「これは凄いニュース」
「これは彼にとって素晴らしいね」
「メディカルチェックをパスすることを祈る」
「いい選手だよね」
「何かを勝ち取るにはよりチャンスがある」
「上手くいくように願うよ」
「トミ頑張れ」
「両者にとっていい動きだね。トミヤスは出場機会が得られて、アヤックスはリスクゼロでトップクラスのDFを獲れる。ウィン-ウィンだ」
アヤックスは、過去にUEFAチャンピオンズリーグを制したこともあるオランダ屈指の名門クラブ。現在は日本代表DF板倉滉が所属している。
（THE ANSWER編集部）