ニッポンの社長・ケツの“性格の悪さ”妻が次々暴露、永野「憎しみしかない」
お笑いコンビ・ニッポンの社長（35歳）が、12月7日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。妻から“性格の悪さ”を次々と暴露された。
番組は今回、「チャンスの時間」のご意見番ポジションを担う永野が、芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第2弾を放送。スタジオには、電話相談の相手となる芸人妻たちの夫、ヘンダーソン・中村フー、ニッポンの社長・ケツ、そしてサツマカワRPGが順番に登場した。
電話を受けたケツの妻は「世間的にはイジられキャラっぽく見えているけど、プライドが高くて性格も悪いし、イジられキャラに徹しきれていない」と語り、ケツの“性格の悪さ”が次々露呈することに。
仕事についてアドバイスをしても「素人に何がわかんねん」と返されると言い、性格の悪さがわかるエピソードとして、「会話の中で芸能界の話をすると、『俺と出会ってなかったら、芸能界のことなんか知ること一生なかったのにな』『俺のおかげでいろいろ知れてることに感謝しろよ』と言われる」、日常会話の中で急に大喜利を振ってきて「『今のはスピードで答えられるやつやからな』と評価してきたり…」と夫・ケツの本性を暴露。どんどん溢れる本音に永野が「憎しみしかない」と思わず困惑した。
そして、「全部素を出して、それでも愛されるようなキャラになって欲しい」と願う妻に、ケツは「（愛されキャラに）なりたいけど、地の性格の悪さもあるし、プライド高いのもわかってる。どういう風にしたらなれるのかわからない」と本音を吐露した。
