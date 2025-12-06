ホリデーシーズンを楽しむランチ＆ディナービュッフェ

2025年11月17日から2026年1月31日まで、ヒルトン東京お台場（東京都港区台場1-9-1）2階「シースケープ テラス・ダイニング」にて「ウィンターホリデー ビュッフェ」が開催されています。

クリスマス定番のメニューたち

ホリデーシーズンを華やかに楽しめる定番のメニューから特別感がある贅沢なメニューまでバラエティに富んだラインアップ。

クリスマスの食事に欠かせない「ローストチキン」や目の前で切り分けてくれる「ローストビーフ トリュフソース」、デザートには定番の「ブッシュ・ド・ノエル チョコレート」、伝統的なクリスマスのお菓子「シュトーレン」などが味わえます。

料金はランチが6200円（土日祝・12月20日から25日、12月31日から1月4日は7200円）、ディナーが7500円（土日祝・12月31日から1月4日は8900円、12月20日から25日は1万500円）です。

提供時間はランチが11時30分から13時、13時30分から15時、ディナーが17時30分から19時、 19時30分から21時までの90分制です。

詳細は公式サイトを確認してください。