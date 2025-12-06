“お菓子大好き”乙葉、野菜は「全然食べないです」「自分の健康は気にしない」
タレントの乙葉（44歳）が、12月5日に放送されたバラエティ番組「発見！タカトシランド」（北海道文化放送）に出演。野菜は「全然食べないです」と話し、「自分の健康は気にしないです」と語った。
番組は今回、イオンモール札幌発寒を舞台に、健康尽くしの1時間“健康ランド”企画を放送。モール内に設置されている、野菜摂取量がわかる機械“ベジチェック”を使って、野菜が足りているかを調べていくことに。
普段、健康には特に気を遣っておらず、健康のために何もしていないという乙葉は「私、すごい低いです」と言いながら、恐る恐る機械に手をかざす。「野菜食べるんですか？」と聞かれると、「全然食べないです」と即答、「自分の健康は気にしないです」と語る。
そんな乙葉はお菓子が大好きだそうで、「なにが好きなんだっけ？」との質問に、「ラムネ（笑）」と笑顔で答え、タカトシから「子どもじゃねえんだから」「ラムネ好きって大人初めて見た」とツッコまれた。
なお、乙葉の“ベジチェック”結果は、「野菜摂取レベル 6.4（もう少し）」で、タカアンドトシ・タカの「同5.1」、タカアンドトシ・トシの「同5.4」、フットボールアワー岩尾の「同6.1」よりも高い数字だった（※目標量は7〜9）。
