ディズニーキャラクター大集合！ 期間限定「Disney Characters キャラパキ」がかわいいッ
ディズニーキャラクターたちの「キャラパキ」が期間限定で新登場！ 4色4味のチョコレートが味わえる、ミッキーマウスやプーさんなど可愛いキャラクターが勢揃い♪
☆可愛い絵柄と美味しいチョコレート、型抜き遊びも楽しめる「キャラパキ」をチェック！（写真11点）＞＞＞
板型チョコをパキパキ割ってキャラクターの形に抜き出して楽しめる「キャラパキ」シリーズから、期間限定の「Disney Characters キャラパキ チョコレート」が2025年12月22日（月）より、全国量販店のお菓子売り場等で順次お取り扱いスタートする。
「キャラパキ」シリーズとは、板型チョコレートをパキパキ割ってキャラクターのチョコを型抜く ”遊び” 要素が詰まったバンダイオリジナル菓子。
2017年から販売を開始し、子供を中心に人気を集め、シリーズ累計出荷数は2億個を突破している。
そんな「キャラパキ」から、「Disney Characters（ディズニーキャラクターズ）」シリーズが登場。
デザインはミッキーマウス、ミニーマウス、ミッキーマウス＆ミニーマウス、ドナルド・ダック、マリー、ダンボ、チップとデール、くまのプーさんの全8種。
チョコの味わいは、イチゴ味、キャラメル味、パフ入り、ホワイトの4つの味。カラフルな4色のチョコレートで見た目も味わいも楽しむことができる。
自分用にも、ちょっとしたプレゼント用にも手に取りやすく、 ”かわいくておいしい” お菓子としてもおすすめです♪
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
