´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï ·ã¥à¥º¡Á!! ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù(1540±ß)¤¬¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡ª ´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤·ËÜ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛËÜ¤ÎÃæ¿È¤ò¥Á¥é¤Ã¤È¸«¤ë
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤Ï¡¢¿´¼å¤¯¤Æ²²ÉÂ¤Ê¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¡¢²á·ã¤ÇË½ÎÏÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥ª¥¯¥¸¤Î´ñÁÛÅ·³°¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£ºî²È¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤µ¤ó¤¬¤â¤È¤â¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¾ï·Ï¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËFacebook¤ÇWebtoon¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯7·î¤«¤é¤ÏYouTube¤Ç¤â¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2025Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÌó243Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¡£¤¤¤Þ¤äÁ´À¤³¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¢£¤³¤ì¤¾¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡ªÆ¬¤¬¡È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ëÆñ¤·¤µ¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤â
º¸±¦¤Î2Ëç¤Î³¨¤ò¸«Èæ¤Ù¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç28Ìä¡£1Ìä¤´¤È¤Ë4¡Á5¥«½ê¤Î´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¤Á¤ç¤¤¥à¥º¡ª¡É¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢Åú¤¨¤ò¸«¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È·ã¥à¥º¡Á!!¡É¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹½À®¡£¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡£
´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Î¥Ú¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÈÈà½÷¡¦¥ª¥¯¥¸¤È¤ÎÎò»Ë¤Î¾Ò²ð¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤«¤é³Ø¤Ö¡ÖÆü¾ï´Ú¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡×¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ò¥ß¥Ä¤ä¤³¤Ü¤ìÏÃ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤¢¤ê¡ª
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤«¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤ÆËÜ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï ÆÃÀ½¥·¡¼¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¡ª ¥¹¥È¥¢¤´¤È¤Ë³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¤À¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ö°ã¤¤¤ä¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó´ØÏ¢¤ÎÂè2ÃÆ¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï ·ã¥à¥º¡Á!! ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¡£2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¡¢º£¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¤Þ¤ë¤´¤È¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯DX¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡¡¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù(990±ß)¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
