おにいさんずラブ「僕らは付き合うとか以前に、パートナーでありニコイチ」

芸人から転身し、動画配信者として活動中のみつきさんときょーたさん。環境や関係性の変化を乗り越えてきた彼らが、お互いに贈るギフトとは？

お笑い養成所で出会い、現在は動画の配信を中心に活動しているおにいさんずラブのお二人。同性カップルとしての日常を描いたショートドラマなどの動画で注目された彼らは、今年9月にカップル解消を発表。活動の形が変わった今も、関係性は良好だそう。

みつき 僕らは当初3人で活動していたのですが、1人が辞めてしまって。その頃が気力体力的に一番キツく、きょーたと付き合い始めたものの険悪だった時も。でも、ケンカしたりしながらも辛い時期を一緒に乗り越えたので、今後も形はどうあれ、二人の仲はずっと変わらないと思います。

きょーた 同じ家に住み、食事も一緒。熱くお笑いを語ったりもして、めっちゃ仲良しです。僕らは付き合うとか以前に、パートナーでありニコイチなので。

今改めて相手に感謝していることを尋ねてみた

きょーた 僕にない能力をみつきは持っていて、対人関係だとかいろんなことを彼から学ばせてもらっています。なので、僕と一緒に活動することを選んでくれてありがとうって言いたいかな。

みつき きょーたくんは人としての優しさを生まれつき持っている人。“気遣い”がマナーだとしたら、そのひとつ上の“心遣い”ができるんです。彼とじゃなかったらおにいさんずラブは成立しないので、“マジ感謝☆”ですね。

紆余曲折を経ながらも、一緒に活動することを選んだ二人。隣にいる相手に贈り物をするなら？

きょーた みつきが好きな『ヒックとドラゴン』のエリアがある、フロリダのユニバーサル・エピック・ユニバースに連れていってあげたい。二人で海外のいろんな文化に触れたいですね。

みつき いいね。トゥースの子供と写真が撮れたら最高（笑）。僕は焼き肉のチケットかな。上質なハラミやタンをご飯にバウンドさせて食べるのが、活動を始めた時の僕らの目標だったんです。

きょーた いつでも大歓迎。一番高い肉を注文します！

サプライズで用意したバースデーケーキ＆手紙

「お金はなかったけれど、ちゃんとお祝いしたくて。普段はしない飾り付けにも挑戦しました」（きょーた）。「活動が軌道に乗り始めて、一緒にケーキを食べられるところまで来られたことが本当に嬉しかったです」（みつき）

誕生日のお祝いとして出かけた千葉旅行

「美味しいごはんや綺麗な景色を一緒に楽しんで思い出を作りたかったから、旅行を贈ることにしました」（みつき）。「初めてのオフラインイベントが無事に終わった後だったので、旅の感動もひとしおでした」（きょーた）

おにいさんずラブ

2003年3月18日生まれ、山形県出身のきょーたと、2004年12月17日生まれ、栃木県出身のみつき。2024年4月にYouTubeチャンネル「おにいさんずラブ LOVE HOUSE」を開設し、シェアハウスをしながら活動を開始。現在は公式サブスク『おにサブ』を中心に動画配信を行う。