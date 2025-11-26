【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『がむしゃらでいきましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
意地を張ったりカッコつけている場合ではな無さそうです。自分のプライドは一旦どこかに置いてくるしかないでしょう。仕事や公の場では、アピールすべきものや力を入れるべきものを定められています。迷う隙もなく、やりきっていくしかないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
一途さが最大の武器になります。引くのは損をしてしまう時で、相手を安心させて愛情を注げば注ぐほど、相手のことを掴んでおきやすくなるでしょう。シングルの方は、インドア的に引きこもる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの温かさに気付いてくれます。
｜時期｜
12月2日 ないものねだりをする ／ 12月5日 離れる人がいる
｜ラッキーアイテム｜
和菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞