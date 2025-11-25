難病の子どもを受け入れているさいたま市内の病院内で、声優ライブに参加した女性客2人が勝手にトイレを利用し、感染のリスクがあったとして、患者の家族がX上で不満をあらわにしている。

ライブ会場では、病院方向へ行かないように看板を立てていたという。この患者が利用しているとみられる病院は、トイレ利用は確認していないと取材に答えたが、マナーを厳守するよう呼びかけている。

関係者以外立ち入らないよう求める看板もあったが...

女性客2人が病院のトイレへ勝手に入ったとの投稿は、2025年11月23日にX上であった。

それによると、2次元キャラクターのデザインが入ったバッグを持った女性2人がこの日、ライブ前にマスクを着用せずに病院のトイレを使うのを目撃した。近くのさいたまスーパーアリーナ（SSA）では、アイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ！！」（あんスタ）のキャラ役をした男性声優らが22〜24日の3連休にライブを行っていた。

投稿した患者の家族は、このキャラのデザインだったとし、ライブの参加者に対し、病院内のトイレやコンビニの利用は止めるようにX上で呼びかけた。会場のそばには、さいたま赤十字病院と埼玉県立小児医療センターがあり、関係者以外立ち入らないよう求める看板も立っていたと指摘した。

この患者が通っているとみられる県立小児医療センターの事務局は25日、J-CASTニュースの取材に対し、病院の入口には、自動ドアが2か所あり、その間にトイレやコンビニ、休憩所があると説明した。土日祝日は奥のドアにカギをかけているが、手間のドアは、患者に面会に来た家族らに利用してもらうため、自由に入れるようになっていたという。

事務局では、声優ライブの参加者が23日にトイレなどを利用するため病院内に入ったかは確認できていないと答えた。

ただ、さいたまスーパーアリーナ利用者がトイレなどを勝手に使った、と意見が来ることはあるという。

アリーナ「病院から対策求められ、主催者と情報共有」

今後は、マナーを守らない人がいるとの意見を踏まえ、何らかの対策を検討していることを明らかにした。

さいたまスーパーアリーナは、公式サイト上で、館内にはすべてのフロアにトイレがあるとしながらも、「イベント当日の女子トイレは大混雑！」として、時間に余裕をもって行動するよう呼びかけている。アリーナ入場前も、管理する「けやきひろば」内にトイレを設置しているが、数が非常に少ないため注意が必要だという。

さいたまアリーナの広報担当者は11月25日、取材に対し、けやきひろばから病院に向かうデッキ上で、この先の通行は遠慮してほしいとする看板を立てていると説明した。トイレについては、男女比を変えられるフレックストイレを採用し、女性が多くなりそうなイベントではその比率を増やしているという。

県立小児医療センターからは、25年に入って、イベント参加者が病院内のトイレなどに入らないようアナウンスしてほしいとの要請があり、こうしたことについて主催者と情報共有して参加者に呼びかけているとしている。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）