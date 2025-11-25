¤ß¤ê¤ó¤ò¥É¥Ð¥É¥Ð¡Á¡ªÇ»¸ü·ã¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô¤¬°ìÅ¾¡ÄÁ°È±¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ç³¤¨¤¿¡©¡Ö¥¯¥½¤ï¤í¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×SNSÁûÁ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤Æºî¤ë¤È¡ÖÇ¾½Á¥É¥Ð¥É¥Ð¡×½Ð¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¥·¥§¥ê¡¼¤«¤ê¤ó¤³(@karincolife)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¤ß¤ê¤óÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¤¬²¿É´²ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤ß¤ê¤ó¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤ÎÄ´Íý¹©Äø¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò·ó¤Í¤¿Ì¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·î27Æü¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Ëü¥Ð¥º¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ê¤ó¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¾ÜºÙ¤ä¹Í°Æ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·ã¥¦¥ÞËâ²þÂ¤¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤«¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¡ª
ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¥·¥§¥ê¡¼¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Î¼ÂÊì¤¬ºî¤ë¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ï¤Û¤«¤Î²ÈÄí¤Î¤â¤Î¤ÈÌ£¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤½¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ç¤âÌ£¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤½¤ÎÌ£¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼ÂÊì¤Ëºî¤êÊý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤Ï¡¢¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÆÃÇ»¤³¤Ã¤Æ¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê´Å¡¹¡×¤Ç¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌ£¤ÎÇ»¤µ¤ò10ÃÊ³¬Ãæ3¤¯¤é¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÇ»¤µ¤È´Å¤µ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢10ÃÊ³¬Ãæ15¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¾Å·¤Ö¤ÁÈ´¤¯Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¤ß¤ê¤ó¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÁ°È±¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ç³¤¨¤¿ÂÎ¸³¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç³¤¨¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶À¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿´éÌÌ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡ÙÄøÅÙ¤Ë¤Ï¡¢ºî²è¤ËÌµÂÌ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Îºî¤êÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë³Æ²ÈÄí¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤òÌ¡²è¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤âº£¸å¤Î³èÆ°¤äÌ¡²è¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
取材協力:前田シェリーかりんこ(@karincolife)
