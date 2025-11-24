¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¹Í¤¨Êý¤Þ¤Ç...♡ Á´½÷»ÒÆ´¤ì¤Î¡Úaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡Û¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡ª
Æ´¤ì¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¡Ö¿ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎHow to¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¡¢À³Ê¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÆ´¤ì¤Î¿ä¤·¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤â¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¿ä¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ
Æ´¤ì¤ÎK¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡♡
Æ´¤ì¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ëá¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ä¤·¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÀ¸¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹♡
¡Ö¿ä¤·¡á¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤¹¤ë½÷»Ò¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤♡
¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤Î¤³¤È¡£º£¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¿ä¤·³è¤â¡¢Æü¡¹¤ò¤â¡¼¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
My Role Model is...
¡Úaespa¡Û¥«¥ê¥Ê
´°Á´Ìµ·ç¤Î¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£♡
2020Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿aespa¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ë¾®´é¡¢Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ìÄ¹¤ÊÆ·¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢Á´½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡ª
Check! ¡ÚFashion¡Û¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¿É¸ýLOOK
¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤È¡¢´éÌÌ¤Î¶¯¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹õ¤äÊÁ¡¢È©¸«¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Á¤ç¤¤¥¯¥»¤Î¤¢¤ëY2K¤Ã¤Ý¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡£
¡Úa¡Û¥Ê¥í¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È 6,600±ß¡¿RESEXXY
▶︎°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤Î¹õ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡Úb¡Û¥«¥à¥Õ¥é¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È 6,600±ß¡¿ROUGHNECK¡ÊHANA KOREA¡Ë
▶︎¶¯µ¤¤ÎÌÂºÌÊÁ¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Úc¡Û¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ä¤¥Õ¥ì¥¢¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä 6,589±ß¡¿SPINNS
▶︎¥Õ¥ì¥¢¡¼¤Ç¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþµÓ¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
Check! ¡ÚMake¡ÛAIµé¤Î´°¥Ú¥¥Õ¥§¥¤¥¹
¥¯¡¼¥ë¤Ç¥â¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¥Ä¥ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¶¯¤áEYE¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ª´é¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â´°àú¤¹¤®¤ëÈþ¤Î´°À®·Á♡
¡Úa¡Û¥Õ¥£¡¼ ¥°¥ê¥Ã¥Ä¥¹¥È¡¼¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼ HL03 2,090±ß¡¿fwee
▶︎¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Þ¤Ç±é½Ð²ÄÇ½¤ÊËüÇ½¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£
¡Úb¡Û¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥° 03 781±ß¡¿¥»¥¶¥ó¥Ì²½¾ÑÉÊ
▶︎¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë3¿§¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£
¡Úc¡Û¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥¸¥ã¥à¥Ö¥é¡¼¥Æ¥£¥ó¥È 08 1,210±ß¡¿colorgram
▶︎¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¥¸¥å¥ï¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢¿°¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤à¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥é¥³¥ó¤Ï¥³¥ì¡ª
Check! ¡ÚMind¡Û¸¬µõ¤Ç¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ª¤´¤é¤º¡¢¸¬µõ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¿µ¤Þ¤·¤µ¤ä¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
»£±Æ¡¿ÄéÃÒÀ¤¡Êende¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Æü¹âºé¡Êilumini.¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÂ¼Î¤ÈÁ Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢Âç·§¶ÜÆà
ÃæÂ¼Î¤ÈÁ