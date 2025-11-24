オランダ日本人対決は塩貝健人が2ゴール大爆発! 上田、渡辺、小川、佐野も出場…NECがフェイエノールトに逆転勝利
[11.23 エールディビジ第13節 フェイエノールト 2-4 NEC]
オランダ・エールディビジは23日に第13節を行った。FW上田綺世、DF渡辺剛が所属するフェイエノールトとFW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECの対戦は、NECが4-2で勝利した。フェイエノールトは上田と渡辺がフル出場。NECは小川と佐野が先発し、塩貝が2-2で迎えた後半23分から途中出場。すると塩貝は後半39分、後半アディショナルタイムに2得点を挙げ、逆転勝利に貢献した。
日本人対決となった今節は、前半37分に均衡が破れる。NECは佐野が中盤でボールを回収してカウンター開始。PA左からMFチャロン・チェリーがクロスを上げ、最後は元浦和レッズのMFブライアン・リンセンがゴールに流し込んだ。
追いかけるフェイエノールトは前半45分、右CKから渡辺がニアサイドでヘディングシュートもクロスバー。それでも前半アディショナルタイムには同点に追いつく。MFセム・スタインが右サイドからクロスを上げ、MFレオ・ザウアーがヘディングシュートを叩き込んでゴールを決めた。
前半は1-1で折り返すと、後半11分に再びスコアが動く。フェイエノールトは渡辺が自陣から左サイドを持ち上がってラインを上げると、右サイドに持ち替えて再び前進。MFアニス・ハジ・ムーサがニアサイドに入れたボールをDFバート・ニーウコープがニアサイドで決め切り、2-1と勝ち越した。
後半13分、NECは自陣で佐野がボールを持つと、上田がチェイスして奪取。だが、こぼれたところを再び佐野が回収し、自陣でキープする。球際での日本人対決はかろうじて佐野がしのいだ。
NECは後半14分に2枚替え。小川はここでピッチを下がった。また後半23分にも交代カードを使い、ここで塩貝が出場した。
塩貝投入直後の後半24分、NECが再び追いつく。MFバサル・オナルが左サイドからクロスを上げると、途中出場のMFノエ・ルブレトンがヘディングシュートを決めた。2-2とまたしても試合を振り出しに戻した。
試合を決したのは日本人だった。NECは後半39分、左サイドのクロスに塩貝が飛び込んでヘディングシュートを決めた。2試合連続となる今季4ゴール目で、3-2と試合をひっくり返した。
さらに後半アディショナルタイムにも塩貝が自身2点目でダメを押す。自陣のクリアを佐野が拾い、中盤で塩貝に渡す。すると、塩貝は超ロングシュートを放ち、ゴールを決め切った。
NECが4-2で逃げ切り、2連勝を達成。順位を7位から4位に浮上させた。2位のフェイエノールトは今季初の2連敗。UEFAヨーロッパリーグを含めると公式戦3連敗となった。
