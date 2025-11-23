´Á»ú¤Î¼ïÎà¤Ï58¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ªÆüËÜ¤Ç6ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¡ÖÉÄ»ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©
¡È¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ì¾Á°¡É¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê²ñ¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏSNS¤ÇÆÏ¤¤¤¿1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤Î²ñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤æ¤¦¤³¤Î²ñ¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÆ±À«Æ±Ì¾¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾Ð¤¤¤È¶öÁ³¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÌ¾Á°¡É¤È¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤À¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡ØÁ´°÷¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÄ»ú¥È¥Ã¥×10°Ì¤À¤±¤Ç
ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î1³ä¤ËÅö¤¿¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÅÄÃæ¡×¤ÎÆ±À«Æ±Ì¾¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¾»ú¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤Î½ç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1°Ì¡¡º´Æ£¡¡1,830,000¿Í
2°Ì¡¡ÎëÌÚ¡¡1,769,000¿Í
3°Ì¡¡¹â¶¶¡¡1,383,000¿Í
4°Ì¡¡ÅÄÃæ¡¡1,312,000¿Í
5°Ì¡¡°ËÆ£¡¡1,053,000¿Í
6°Ì¡¡ÅÏÊÕ¡¡1,043,000¿Í
7°Ì¡¡»³ËÜ¡¡1,029,000¿Í
8°Ì¡¡ÃæÂ¼¡¡1,026,000¿Í
9°Ì¡¡¾®ÎÓ¡¡1,010,000¿Í
10°Ì¡¡²ÃÆ£¡¡873,000¿Í
¡ÊÌ¾»úÍ³Íènet¤Î2024Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜÈ¯É½Åý·×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñÅÅÏÃÄ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿»»½Ð¤Ë¤è¤ë³µ»»¿ô»ú¡Ë
¡¡¤³¤Î¾å°Ì10°Ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤ÇÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÎÌó1³ä¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð9°Ì¤Î¡Ö¾®ÎÓ¡×¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈãÉ¾²È¡¢¾®ÎÓ½¨Íº¤Ï¡ØÆ±À«Æ±Ì¾¡Ù¤È¤¤¤¦¿ïÉ®¤Ç¡Ö¾®ÎÓ¤âÊ¿ËÞ¡¢½¨Íº¤âÊ¿ËÞ¡¢¾®ÎÓ½¨Íº¤ÇÊ¿¡¹ËÞ¡¹¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤¤Ê¬¿Í¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢¿Í¤«¤é¤âÌÂÏÇ¤òÌØ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÉã¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¡¢Â¾¿Í¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°Ù¤Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤ëº¬ËÜ¾ò·ï¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÂ¿¤µ¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾»ú¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤È½Ð²ñ¤¦³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤À¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°Ãæ¤Ç¡ÖÅÄÃæ¡×¤Ï4°Ì¤ÎÌó131Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±À«Æ±Ì¾¤Î²ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Êì¿ô¤ÎÂ¿¤¤º´Æ£¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³ÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë