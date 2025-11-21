ポケモンは、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「ピカピカボックス2026」を11月21日より抽選予約受付を開始した。抽選受付期間は11月27日16時59分。

本商品は「コイキングバッグ」とポケモングッズが数点入った福箱商品。「コイキングバッグ」はコイキングバッグ（オス）・コイキングバッグ（メス）・金のコイキングバッグのうち、いずれか1つがランダムで入っている。

