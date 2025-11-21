ポケモングッズが詰まった「ピカピカボックス2026」がポケモンセンターオンラインにて11月21日より抽選予約開始
【ピカピカボックス2026】 抽選受付：11月21日14時～11月27日16時59分 抽選結果発表：12月3日15時以降 発送予定：12月下旬 価格：4,400円
ポケモンは、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「ピカピカボックス2026」を11月21日より抽選予約受付を開始した。抽選受付期間は11月27日16時59分。
本商品は「コイキングバッグ」とポケモングッズが数点入った福箱商品。「コイキングバッグ」はコイキングバッグ（オス）・コイキングバッグ（メス）・金のコイキングバッグのうち、いずれか1つがランダムで入っている。
オスのコイキング・メスのコイキング・金のコイキングの「ショルダーバッグ」が、どれか1つ入っているよ。
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
