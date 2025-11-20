サンタ・マリア・ノヴェッラのホリデー限定♡陶器オーナメント登場

サンタ・マリア・ノヴェッラから、2025年ホリデーシーズン限定アイテムが登場します♡一つ一つ手作業で仕上げられたセラミックオーナメントボールは、ブランドを代表する香り「ポプリ」を閉じ込めたホームフレグランス。さらにブルーの限定ショッパーバッグやギフトボックス、カリグラフィーイベントなど、心温まる冬の贈り物体験が楽しめます♪

セラミックオーナメントボール

価格：16,500円（税込）

フィレンツェの職人が手描きで仕上げたセラミックオーナメントボールは、ミトロ（銀梅花）、ローザ ジアッラ(イエローローズ)、ルッポロ(ホップ)、ローザ カニナ(バラの果実)の4種類。

ボール内には6g入りの「ポプリ」を封入し、優雅な香りを楽しめます。お部屋のインテリアやクリスマスツリーを彩る特別なオーナメントです♡

発売日：12月1日(月) 一部店舗限定

対象店舗：銀座店／伊勢丹新宿本店／ニュウマン高輪／阪急うめだ本店／松屋銀座ポップアップストア（12/3～12/25）

ホリデー限定ショッパー＆ギフト

12月1日(月)から登場するホリデー限定ショッパーバッグは、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会の天井フレスコ画から着想を得た深い青色が特徴。

さらに税込25,000円以上のギフト購入者には、特別デザインのギフトボックスでラッピング。洗練された装いがホリデーギフトをより華やかに演出します。

カリグラフィーイベントで特別な演出

12月13日(土)-14日(日)、20日(土)-21日(日)に一部店舗限定で、カリグラフィーアーティストによる手描きメッセージカードを添えるイベントを開催。

銀座店、伊勢丹新宿本店、ニュウマン高輪、阪急うめだ本店、松屋銀座ポップアップストアで実施され、大切な人への贈り物をより特別に演出します。

※数に限りがございます。

香りと輝きで彩る特別なホリデー♡

サンタ・マリア・ノヴェッラのホリデー限定アイテムは、手作業で仕上げられた陶器オーナメントや香り高い「ポプリ」、限定ショッパーやギフトボックスなど、フィレンツェの伝統と優雅さが光ります♡

カリグラフィーイベントと併せて、大切な人への贈り物や自分へのご褒美に、心温まる特別なホリデー体験を楽しめます♪