meethのPOP-UPがNEWoMan新宿に登場♡限定セットで冬の美肌ケアを体験

美肌を目指す全ての女性へ♡スキンケアブランド「meeth（ミース）」が、2025年11月27日（木）から2026年1月12日（月）までNEWoMan新宿にてPOP-UP STOREを開催します。ここでしか手に入らない限定セットが数量限定で登場。人気のスターターセットに香りのミニサイズや限定アイテムを加えた特別仕様で、初めての方もファンの方も見逃せません♪

meeth POP-UP限定のスキンケアセット

NEWoMan新宿POP-UP限定の「店舗限定お試しセット」（4,950円・税込）は、7日間試せるミニサイズのスキンケアと、泡立てネット・香水ミニボトルが入った特別なセット。

内容は、モアリッチスムースクレンズ（30mL）、リフティウォッシュ（15g）、モアリッチエッセンシャルローション（30mL）、洗顔ネット（現品）、イノセントレディ（オードパルファン・2mL）の5点。

旅行やギフトにもぴったりな“美肌スターター”です。

美肌を叶えるベースメイクセットも登場

「ベースメイクセット」（16,500円・税込）は、FブライトUVベースとノーブルスキンフェイスパウダーの現品に、ギフトバッグ（Sサイズ）が付いたお得なセット。

UVベースはスキンケア機能を備え、みずみずしい仕上がりに。

パウダーにはCRAYBEAUオリジナル原料「shwalot（スワロ）」(*1)を配合し、なめらかで自然なツヤ肌を演出します。

(*1)バクチオール、コハク酸、オリーブカルス培養溶解質（整肌成分）

NEWoMan新宿で“冬肌ケア”を体験して

乾燥が気になる冬こそ、肌をいたわる時間を♡meethのPOP-UPでは、人気スキンケアからメイクアイテムまで、ブランドの魅力をじっくり体験できます。

会場はNEWoMan新宿2Fイベントスペースで、期間は2025年11月27日（木）～2026年1月12日（月）。あなたの肌をもっと輝かせる冬のご褒美時間を、ぜひmeethで楽しんでください♪